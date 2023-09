Promovendus Sint-Joris gaat ervoor

Het worden opnieuw drukke tijden in de volleybalwereld. Aanstaand weekend begint de nieuwe competitie en voor sommigen betekent dat een nieuwe start in een hogere reeks. Zo begint VBC Sint-Joris aan een avontuur in Promo 2. Vorig seizoen haalden ze een mooie vijfde plaats in Promo 3 maar door het wegvallen van enkele ploegen konden de Beernemse meisjes toch promoveren.

“Het zal niet gemakkelijk worden dit seizoen, maar het is mijn taak om ons door deze lastige periode te loodsen”, stelt coach Jan De Roo (40). “De ploeg is praktisch dezelfde als vorig jaar, enkel aangevuld met een paar jeugdspelers. Dat we wel mogen rekenen op een paar nederlagen staat buiten kijf, het wordt zeker geen gemakkelijk jaar, maar ik zie toch ook nog veel groeimarge in deze groep. We hebben een paar tornooien afgewerkt met wisselend succes. We hebben andere ploegen uit Promo 1 en 2 toch het vuur aan de schenen kunnen leggen en dat stemt toch hoopvol voor de toekomst”, besluit hij.

Huwelijksreis

Ooit doorliep ze de jeugdreeksen bij Oostkamp en Ruddervoorde maar sinds een jaar of acht staat ze aan de kant van VBC Sint Joris als spelverdeelster. Joyce Bleyaert (26) is een bankbediende die, naast een spraakwaterval, ook een echte leider is op het veld. “Maar ik moet toch mijn ploeg in de steek laten voor de eerste wedstrijd”, vertelt ze verrassend maar met een brede glimlach. “Dit weekend vertrek ik op huwelijksreis en vond ik niet onmiddellijk een reden om dit even af te zeggen. Maar ons ploegje zal dit zeker zonder mijn aanwezigheid wel goed oplossen. Vorig seizoen zijn we in feite gestart met een volledige nieuwe ploeg en hebben uiteindelijk nog goed gepresteerd met een zesde plaats. Wat dit jaar zal brengen is nog koffiedik kijken maar we gaan zeker met dezelfde ingesteldheid aan de slag. Mochten we echter plotseling tegen een reeksje nederlagen aankijken, dan zal het aan ons zijn, ‘de ouderen’, om de jongeren mee te trekken. Maar de sfeer zit goed, iedereen is altijd aanwezig op training en zelfs de studenten geven zelden eens forfait. Uiteindelijk gok ik dat we zullen eindigen als een goede middenmotor en dat we af en toe eens een uitschieter kunnen bewerkstelligen”, besluit ze hoopvol. (GD)

Zondag 17 september om 18.30 uur: VBC Sint-Joris – Volley Bredene.