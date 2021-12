Promovendus Packo C in top vijf: “Een puntje sprokkelen tegen de leider zou wel een stunt zijn”

Zaterdag laatstleden bleek Olva B net te sterk voor Packo C in de derby in Promo 2. Packo ging de boot in met 3-1 maar blijft op een mooie vijfde plaats staan in het klassement. Dit weekend volgt er de laatste match van dit jaar op verplaatsing naar Balti Kortrijk B, de leider in deze reeks. Een puntje sprokkelen, zou wel een stunt zijn.

“De match moet wel nog gespeeld worden”, lacht middenman Wim Beuselinck (34). “We zullen onze huid duur verkopen maar het wordt zeker een hele uitdaging. Over de rest van het seizoen zijn we zeker tevreden met onze vijf op tien en 17 punten en dit zeker na onze promotie van Promo 3 naar Promo 2. Ons doel was gewoon erin blijven maar dat mogen we nu wel bijstellen en hopen op een mooie topvijfplaats.”

Familie

Wie Beuselinck zegt, zegt ook Packo en omgekeerd. “Ja, dat klopt”, lacht hij. “Naast speler bij de C-ploeg ben ik ook nog eens trainer, coach van de U15, ondervoorzitter en bestuurslid. Bijna een bijkomende dagtaak maar ik heb ook nog twee broers die actief zijn binnen de club. Tom speelt bij de A-ploeg en Jelle staat nog wekelijks op het veld in de BRV, zeg maar het recreatief gedeelte van de club. En tot vorig jaar was mijn vader actief in het bestuur. Maar hij heeft nu de fakkel doorgegeven en is met volleybalpensioen”, besluit Wim. (GD)