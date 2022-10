Prima start in Promo 2 voor Vosta Staden: “We moeten elke week top zijn”

Promovendus Vosta Staden is in Promo 2 niet onaardig aan de competitie begonnen. Zaterdag leed de ploeg van coach Bram Horrie wel zijn eerste nederlaag, thuis tegen VKT Torhout C (1-3). “Achteraf waren we toch wel licht ontgoocheld. Er zat op z’n minst een puntje in, als je ziet welke voorsprong we hadden in de vierde set.”

“Opnieuw is gebleken dat we wekelijks top moeten zijn en niveau halen, anders zal het niet lukken, in tegenstelling tot vorig jaar in Promo 3”, aldus trainer-coach Bram Horrie. “We hadden nochtans een goeie voorbereiding achter de rug en ook de start was niet mis, met vijf op negen.”

De club heeft nochtans enkele transfers gerealiseerd. “De kern is uitgebreid met drie meisjes, en één voor één zijn het meerwaarden voor de ploeg. Josephine Defreyne kwam over van Volare, Ieme De Vuyst van Lichtervelde en uit eigen rangen werd Jitte Verhaeghe doorgeschoven vanuit de tweede ploeg. De concurrentie onderling is bijzonder groot, wat maakt dat niemand zich nog een mindere prestatie kan veroorloven.”

Zaterdag komen de leiders uit Tielt op bezoek. “Een jonge, maar nog ongeslagen ploeg. Aan ons om daarin misschien verandering te brengen. Ons niveau is wekelijks aan het groeien, nu kunnen we misschien een eerste keer toeslaan in een topper. Dat acht ik niet onmogelijk.”

Vijfde of zesde

De coach heeft alvast wel een heldere ambitie: “Vorig seizoen zijn we met zes ploegen gestegen van Promo 3 naar Promo 2. Bedoeling is om als beste promovendus uit de bus te komen. Zelf zou ik al heel tevreden zijn als we stranden rond de vijfde of zesde plaats. In dat opzicht zitten we op schema”, besluit de 35-jarige gemeentearbeider in Staden. (SBR)

Zaterdag 8 oktober om 19.30 uur: Vosta Staden A Alfa Solutions Tievolley Tielt A.