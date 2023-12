Poperinge mag geen probleem vormen voor IVT

De heren van Izegems Volley Team staan momenteel op vier punten van de eerste plaats in Promo 2. Bij aanvang van het seizoen was de ambitie om mee te strijden voor de titel en minstens in de top drie eindigen. Die doelstelling hebben ze niet meer volledig in eigen handen, maar Poperinge zou zaterdag alvast geen probleem mogen vormen om de drie punten mee naar huis te nemen.

Poperinge staat namelijk met slechts drie punten voorlaatste in de stand. “In Poperinge verwacht ik toch een ploeg die veel ballen zal terugbrengen”, opent de 38-jarige receptie-hoek Jelle Dewaele uit Izegem, die aan zijn derde jaar toe is bij IVT en voorheen dertig jaar bij Lendelede speelde. “We moeten zaterdag vooral naar onszelf kijken en zorgen dat Poperinge niet in de match kan komen”, zegt hij.

“Maar ik schat onze kans op winst tegen Poperinge wel hoog in. We zitten namelijk terug in een winning mood. Als we met veel ambiance spelen, zou Poperinge ons geen problemen mogen opleveren. Maar iedere match moet uiteraard altijd nog gespeeld worden.”

Niet meer in eigen handen

Het Izegems Volley Team kon in de laatste drie matchen telkens de volle buit pakken, maar verloor eerder in het seizoen wel al drie uitwedstrijden waarvan twee tegen op papier mindere ploegen. “Of we tevreden kunnen zijn met onze resultaten tot nu toe is een beetje dubbel”, weet Jelle. “We wonnen enerzijds tegen de twee eersten in de stand, maar lieten anderzijds dan wel domme en jammerlijke punten liggen tegen de net iets mindere ploegen.”

“Vooraf was onze ambitie namelijk om mee te strijden voor de titel en zeker top drie te spelen. Op dit moment staan we op vier punten van Torhout en Lendelede, die op een gedeelde eerste plaats staan. Dus alles is zeker nog mogelijk voor ons, maar we hebben het niet meer volledig in eigen handen om onze doelstelling te behalen dit seizoen.” (RV)