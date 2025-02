Ploeg in de kijker: VT 2.0 Ereklasse van VKt

Dit is het ploegje van VKt uit de ‘Volleytoer 2.0 Ereklasse’.

Zittend op de rug van links naar rechts Ida Van Moerkerke, Ize Vansevenant, Lana Calluy en Juliette Vanneste en staande van links naar rechts Ella Declerck, trainer-coach Birgit Vermael, Fran Vanoverbeke en Fem Willaert. Ontbreekt: Nelle Demaré. Vóór Nieuwjaar, tijdens de eerste ronde, werden de meisjes knap winnaar van hun reeks. Ze wonnen zeven van de acht matchen en speelden een keer gelijk. In de tweede ronde die vanaf Nieuwjaar gestart is met sterkere ploegen werd al tweemaal gewonnen en tweemaal verloren. Het enthousiasme van de speelsters is en blijft groot. Er wordt voor elke bal gestreden.