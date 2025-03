Ploeg in de kijker: de U11 Niveau 1 van RTH

Dit is de U11 Niveau 1 van volleybalclub Rembert Torhout Heren: staande van links naar rechts Sepp Dekeyser, Ferre Van Houcke en Victor Cools en zittend van links naar rechts Lomme Braem, Tiebe Bryon, Lowie Lernout en Audric Cuvelier.

De trainer-coach is Liesbet Werbrouck. “Onze U11 Niveau 1 is een bijzonder sterk team”, zegt sportief verantwoordelijke Peter Debruyne van RTH. “De ploeg is in elke wedstrijd de topfavoriet. Momenteel staat hij aan de kop in de competitie en is dus op weg naar de provinciale titel. Ook voor de beker zijn de succesrijke spelers de grootste kanshebbers om de finale te winnen.”

“Nog knapper is dat ze ruim aan de leiding staan in de Champions League, wat betekent dat ze al met één been geplaatst zijn voor de final four van het Belgisch kampioenschap. Aan talent is er zeker geen gebrek.”

(JS)