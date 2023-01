Pieter Van Hoof trekt zaterdag met Bavo Bavikhove B naar Tielt: “Kan weer vijfsetter worden”

Vorig weekend pakte Bavo Bavikhove B zijn zevende zege van het seizoen. Tegen VC Packo Zedelgem C werd het 3-2. Dit weekend staat met Alfa Solutions Tievolley Tielt B een trip naar de vijfde in de stand op de kalender.

Tegen Zedelgem bracht Bavo Bavikhove B al zijn derde vijfsetter (25/19, 23/25, 21/25, 25/19, 15/11) tot een goed einde. De ploeg van routinier Pieter Van Hoof staat stevig in de buik van het klassement. “Ondanks dat we 1-2 achter kwamen in sets, trokken we het laken alsnog naar ons toe. In de laatste en beslissende fase en bij een 10-10 stand bleven we met een goeie service overeind”, vertelt de 41-jarige Pieter Van Hoof die altijd al voor Bavo uitkwam. “Ook een week eerder tegen Olva Brugge C bleven we in de beslissende set overeind. We zijn een groep met heel wat jonge spelers die heel veerkrachtig is om in dit soort situaties de match binnen te halen. In de periode november en december kenden we een dipje met vijf verliespartijen op een rij. Als redelijk nieuwe groep hebben we dus spelers moeten inpassen, wat niet altijd vlekkeloos verliep dus. Nu zijn we beter aan het acteren.”

Steentje bijdragen

“Zowel met de A- als B-ploeg zijn we nog aan het groeien. In het tussenseizoen ruilde ik de eerste voor de tweede ploeg. Ik had aangegeven dat het moment er was om een stapje terug te zetten. Ik heb nog heel veel spelplezier, de conditie is er nog en ik blijf meetrainen. Zolang ik kan, probeer ik mijn steentje bij te dragen. Nu we opnieuw gelanceerd zijn, mogen we gerust naar boven kijken in het klassement. Nu nog de top vijf halen zal misschien net iets te hoog gegrepen zijn, maar naar volgend seizoen toe moet dit zeker binnen de mogelijkheden liggen. Ook in onze A-ploeg hebben we de kwaliteiten om op korte termijn de stap naar derde nationale te zetten. Beide teams hangen goed aan elkaar. De kern speelt dan ook al samen van bij de jeugd en het potentieel is er.”

Uitzeges

Dit weekend kruist Bavo Bavikhove B de degens met Alfa Solutions Tievolley Tielt A. “In de heenronde wonnen we van onze tegenstander van dienst met, jawel, 3-2. We kwamen met 0-2-cijfers in het krijt te staan, maar zetten de scheve situatie alsnog recht. Toen was dit een stunt. Als we voor de dag komen zoals we dat al eerder thuis deden tegen goeie tegenstanders, dan moet er iets mogelijk zijn. Al lieten we buitenshuis ook al enkele opzienbarende uitzeges optekenen. Dit zou wel eens opnieuw een vijfsetter kunnen worden tegen deze jonge ploeg. We gaan in ieder geval voluit voor de zege”, aldus Pieter Van Hoof.

Zaterdag 28 januari om 20.30 uur: Alfa Solutions Tievolley Tielt B – Bavo Bavikhove B