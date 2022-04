Pieter Coolman tekent voor nog twee seizoenen bij Knack Roeselare

Bij Knack Roeselare is de sportieve cel druk in de weer met de uitbouw van de ploeg voor volgende seizoenen. Na spelverdeler Stijn D’Hulst bereikte centrumspeler Pieter Coolman een overeenkomst om nog twee bijkomende seizoenen het middencompartiment van Knack Volley gestalte te geven.

Pieter Coolman, die zondag zijn 33ste verjaardag vierde, maakte voor het seizoen 2012-2013 de overstap na drie seizoenen Liga A-volleybal bij Menen. Zijn palmares is gekleurd met zes titels, zeven bekers en vier Supercups in tien seizoenen Knack.

Met die tweejarige contractverlenging, tot en met het seizoen 2023-2024, zal hij in dienststaat de clubiconen Ivan Contreras en Denis Van Calster passeren die beiden tien seizoenen Knack op de teller hebben. Na afloop van die nieuwe overeenkomst zal hij Tuerlinckx benaderen die 13 Knack-seizoenen telt. Walter Engelen volleybalde 14 seizoenen bij Knack, absolute koploper is Matthijs Verhanneman die volgend seizoen zijn 15de campagne in de blauw-witte Knackkleuren zal volleyballen.