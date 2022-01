Pieter Coolman (Knack Volley) blikt vooruit op eerste matchen van 2022: “Kunnen het nieuwe jaar met vertrouwen ingaan”

Na een relatieve rust tijdens de eindejaarsonderbreking moet Knack Volley zondag in Haasrode Leuven en woensdag Europees bij het Bulgaarse Hebar Pazardzhik het nieuwe jaar meteen stevig invliegen. Middenspeler Pieter Coolman (32) wil in 2022 weer een hoofdprijs pakken. “Dat zal dan de titel moeten zijn, want onze Meense buren elimineerden ons in de beker. Dat vormde een minpunt in het pas verlopen jaar.”

Geen zevende beker op rij dus voor Pieter Coolman die aan zijn tiende seizoen toe is bij Knack Volley. “Ik pakte in die negen eerdere seizoenen altijd een prijs”, voegt de middenspeler er terecht fier aan toe. Die vierde dubbelslag titel-beker was dan het sportieve hoogtepunt van het vorige kalenderjaar.

Tuerlinckx

Knack gaat het nieuwe jaar en de terugronde alle ploegen moeten wel nog een uitgestelde wedstrijd van de heenronde afwerken in als leider met drie punten bonus op Maaseik en vier op Haasrode Leuven. “Cijfermatig is die rangschikking momenteel niet belangrijk”, aldus Pieter. “Het geeft wel een prettig gevoel, maar meer is het niet. In de zaalsporten is het zo dat de ploeg die het best speelt in de play-offs kampioen wordt. Daarin begint het allemaal opnieuw. Maaseik kende een dipje net voor de onderbreking, maar zij mogen zeker niet afgeschreven worden. In vervanging van hun geblesseerde Iraanse spelverdeler Javad werd de 23-jarige Estse spelverdeler Renet Vanker aangetrokken. Die heeft nog heel de terugronde de tijd om zich in te werken.”

De wedstrijd op Haasrode Leuven wordt opnieuw iets speciaals, vooral door de aanwezigheid van Hendrik Tuerlinckx. “En zeker nadat Hendrik in de openingswedstrijd van de competitie bij ons niet kon aantreden door een blessure. Haasrode speelde bijna de hele heenronde zonder onze vroegere kapitein, maar dat belette niet dat het team mooi op de derde plaats prijkt. Ondertussen kan Hendrik wel volledig pijnvrij spelen en dat geeft de ploeg een surplus. Wij vierden samen met Mathijs Verhanneman en Stijn Dejonckheere vorig weekend nog de jaarwisseling. Maar zondag zijn wij even concurrenten. Het wordt een moeilijke wedstrijd, want in hun kleine zaal wonnen wij nog nooit gemakkelijk”, aldus Coolman.

Champions League

Woensdag 12 januari staat voor Knack de derde wedstrijd van de Champions League-campagne ingeschreven bij Hebar Pazardzhik. Na twee wedstrijden leidt het Poolse Jasterzebski met twee overwinningen en zes punten. Knack en Pazardzhik wonnen elk een keer en tellen twee punten uit een bellezege, Friedrichshafen won nog niet, maar scoorde twee punten uit twee belleverliezen. Daarmee is Knack momenteel de slechtste tweede. In drie andere reeksen tellen de eerste twee twee overwinningen, in één reeks telt de tweede ook maar één zege, maar telt drie punten. Alleen de reekswinnaars en drie beste tweedes gaan door naar de kwartfinales.

“Wij weten meteen wat ons te doen staat; we moeten nu vooral naar onze eigen prestaties kijken”, blikt Coolman vooruit. “Met elf punten gaan we door naar de kwartfinales. Wij moeten dus nog drie keer winnen zonder puntenverlies. De Poolse kampioen staat een hele trap hoger dan wij, wat wij ervaarden in de met 0-3 verloren heenwedstrijd. Woensdag in Bulgarije en zowel in de terugwedstrijd tegen Pazardzhik en Friedrichshafen in de Tomabelhal mogen wij geen wedstrijdpunt laten. Niet simpel, maar wel haalbaar als wij ons beste volleybal bovenhalen.”

Niveau

Zelf werkte Coolman hard om zijn eigen spelniveau op te krikken. “Ik speelde deze eerste seizoenshelft nog niet op het topniveau dat ik vorig seizoen haalde. Niet dat ik slecht speelde, maar ik was niet constant genoeg. In deze competitieloze weken hebben we hard getraind. Op sportief vlak kunnen we het nieuwe jaar dus met vertrouwen ingaan.”

Zondag 9 januari om 16 uur: DBO Haasrode Leuven – Knack Roeselare. Woensdag 12 januari om 19 uur: Hebar Pazardzhik – Knack Roeselare.