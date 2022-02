Pierre Vandeputte gooit reddingsboei naar Decospan VT Menen: “De onderhandelingen zijn volop aan de gang”

Als het van ex-voorzitter Pierre Vandeputte afhangt, dan wordt er volgend seizoen in Menen wel nog gevolleybald op het hoogste niveau. Achter de schermen timmerde de zaakvoerder van Galloo Recycling afgelopen dagen aan een nieuw bestuur dat de club een langere levenslijn moet geven.

Vorige week kondigde het huidige bestuur nog aan dat het de stekker uit de eerste ploeg trok omwille van de financiële onzekerheid door corona en het gebrek aan verse bestuurskrachten en vrijwilligers.

Meteen daarna bewoog er heel wat in de entourage van de club en ex-voorzitter Pierre Vandeputte liet meteen al optekenen dat het Meense volleybal zijn kind is en dat hij bereid was om zijn schouders te zetten onder een poging om de club te redden.

Bestuur aan de kant

Volgens een anonieme bron is alles al in kannen en kruiken. “Volley Menen zal blijven bestaan en doorgaan op Liga A-niveau dankzij de inspanningen van voorzitter Pierre Vandeputte. Hij zal een bestuur vormen met Benoit Deny (tot in 20219 voorzitter van voetbalclub SCT Menen, red), Bart Gryson en Jo Vandecasteele. Gryson zal manager worden en het dagelijkse bestuur voor zijn rekening nemen.”

“Het volledige bestuur wordt aan de kant geschoven. Hiermee komt voor iedereen een einde aan de onzekerheid die er rond het Meens volleybal heerste”, laat de onbekende in een anonieme brief aan onze krant weten.

Voorwaarden

Pierre Vandeputte is verbaasd wanneer we hem met de anonieme brief confronteren. “Het klopt dat ik de club wil redden en dat ik daarbij met een concreet plan op de proppen kwam”, aldus de man die vroeger 20 jaren als voorzitter en geldschieter van volleyclub menen fungeerde.

“Maar ik zou zeker nog niet zeggen dat de redding nabij is want de onderhandelingen met het huidige bestuur zijn nog volop aan de gang en er zijn ook wel voorwaarden gekoppeld aan mijn comeback. Het is mijn bedoeling om met een nieuwe bestuursploeg naar voren te treden die zich ontfermt over het financiële luik.”

“Aan de andere bestaande structuren binnen de club zou ik geen veranderingen doorvoeren. Ja, ik heb dus een concreet voorstel tot redding gedaan, maar het is nog wachten op groen licht van de huidige clubverantwoordelijken.”

(MP)