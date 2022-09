Philippe Rathé, Nieuwe coach van VT Diksmuide, is ambitieus: “We willen meestrijden voor de derde plaats”

VT Diksmuide begon het seizoen met een overtuigende 0-3-overwinning bij Olva Brugge. Nieuwe coach Philippe Rathé werpt zijn blik over het nieuwe seizoen en de ambities van VT Diksmuide.

Voor de 44-jarige Philippe Rathé wacht dit seizoen een nieuwe uitdaging bij VT Diksmuide. Geen stap in het onbekende want de Veurenaar was als actieve speler lange tijd een boegbeeld bij Diksmuide.

Progressiemarge

“Toen ik vier jaar geleden tekende bij Bavo Bavikhove waren er al contacten met VT Diksmuide, maar toen had ik al mijn woord gegeven aan Bavo”, geeft Philippe Rathé tekst en uitleg.

“Nu kwamen we eigenlijk heel vlug tot een akkoord, en ik vind hier een jonge en hongerige groep met veel progressiemarge. Bovendien ben ik veel dichter bij huis tewerkgesteld wat me toch heel wat tijd uitspaart om naar trainingen en matchen te rijden.”

Betrokkenheid

“De visie van het bestuur strookt ook volledig met wat ik voor ogen heb. Ik werk heel graag met jonge gasten en laat dat net de uitdaging zijn die ik hier aantref. Ik eis als coach wel veel betrokkenheid en engagement, en dat heb ik de ploeg ook duidelijk gemaakt. Ons collectief moet een wapen zijn dit seizoen en daarom wil ik ook zoveel mogelijk aanwezigheid op de trainingen”, zegt Philippe Rathé.

Met slechts negen ploegen in reeks Promo 1 kijkt Philippe Rathé met VT Diskmuide tegen een korte maar intense competitie aan. “Het is inderdaad een wat vreemd format. Ik heb vernomen dat de top drie zal strijden voor promotie in een soort play offs.”

Lijn doortrekken

“Wij zijn met een 0-3-zege bij Olva Brugge goed aan het nieuwe seizoen begonnen en moeten de ambitie durven uitspreken om op die derde plaats te mikken. Rembert Torhout, Bavo Vavikhove en Citivo Gits zijn volgens mij de favorieten in deze reeks maar wij willen toch ook en aardig woordje meespreken in de strijd om de derde plaats. Zaterdag spelen we onze eerste thuismatch tegen Doskom Moorslede, een ploeg die gepromoveerd is en dus in een winning flow zit. Zij beschikken over een mooie mix van ervaring en jong talent en zullen hier onbevangen komen volleyballen. Aan ons om de lijn van afgelopen weekend door te trekken en een tweede overwinning te pakken”, besluit de coach. (TVI)