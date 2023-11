Peter Decaestecker is trainer bij vier damesploegen: “107 matchen in één seizoen”

Volleybal, een mooie sport, die door zowel mannen als vrouwen overal in het land wordt beoefend. Volleyballers hebben trainers nodig en die zijn schaars. Peter Decaestecker combineert een trainersjob bij vier verschillende ploegen en dat lukt wonderwel. Alleen is hij wel een heel weekend op pad van sporthal naar sporthal, maar dat is volgens Peter dan ook ‘part of the job’.

“Ik ben zes jaar geleden gestart als jeugdtrainer bij Sarrako Kortmark”, aldus Peter Decaestecker (44). Hij woont met zijn echtgenote Sylvie en dochter Isa in de Oude Zeedijkstraat en is beroepshalve onderhoudstechnicus bij Orbo NV in Kortemark. “Mijn dochter speelde toen bij de 2.0 van Sarrako en moest overstappen naar de U13. Maar er waren geen trainers, dus kreeg ik de vraag van de voorzitster van Sarrako of ik dat zag zitten.”

“Ik was wel toe aan een nieuwe uitdaging, want ik was al 19 jaar actief als voetbalscheidsrechter, van een carrièreswitch gesproken. Het eerste seizoen combineerde ik dat arbitreren nog met de volleytrainingen en de initiatiecursus, maar het tweede seizoen was ik trainer bij zowel Kortemark als Langemark en toen was de trein pas écht vertrokken. Ik startte met de cursus instructeur B, daarmee kan je provinciaal en nationaal aan de slag. Als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook de volle 100 procent voor.”

“Zo kreeg ik onlangs de vraag of ik ook zelf wilde doceren aan de trainersschool vanaf mei. Momenteel ben ik bij vier ploegen actief dit seizoen: in Kortemark train ik de U17, in Torhout is dat de Dames promo 3, in Zwevezele de Dames promo 4 en dan is er nog Lichtervelde waar ik de U15 en U13 train. Ik ben er ook aangesteld als sportief coördinator.”

Veel goodwill

“Ik krijg soms de vraag hoe ik dat allemaal voor elkaar krijg”, vervolgt Peter. “Uiteindelijk heb ik heel wat steun van mijn vrouw Sylvie. Ze vergezelt me soms ook naar wedstrijden en bovendien werken we in hetzelfde bedrijf. We zien elkaar dus genoeg overdag. Mijn dochter Isa speelt bij Zwevezele, dus ben ik haar trainer. De verplaatsingen naar de trainingen zijn best te doen, gezien Torhout, Zwevezele en Lichtervelde naast elkaar liggen. Ik heb negen trainingen per week en die kan ik allemaal combineren.”

“Ik kan makkelijk twee trainingen op een avond geven. Het combineren van de wedstrijden is dan weer een huzarenstukje. Ik heb dit seizoen 107 wedstrijden en dat is dankzij de goodwill van de tegenpartijen gelukt. Je moet soms rekening houden met de beschikbaarheid van zalen, feestdagen, examenperiodes…”

Sandwiches

“Het volleyseizoen loopt van september tot april en het opstellen van de wedstrijdkalender voor het nieuwe seizoen is een puzzel die alweer in juni gebeurt. De voorbereidingen van de trainingen doe ik in de zomerperiode. Als er nog wat tijd over is, dan volg ik cursussen of studeer ik. Ik besteed ook heel wat tijd aan het opleiden en begeleiden van nieuwe trainers. Het is in elke club moeilijk om jonge, geëngageerde mensen te vinden die blijven goesting hebben om dit te doen. Je ziet, al mijn vrije tijd gaat naar volleybal.”

“In een vrij weekend zou ik al eens een voetbalmatch meepikken op tv of eens gezellig iets gaan eten met het gezin. De wedstrijden in de weekends vergen alvast heel wat organisatie en vindingrijkheid. Soms ben ik zowel de zaterdag als de zondag weg van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Bij een wedstrijd provinciale Dames heb je sowieso een reservematch en een hoofdwedstrijd, dus mag je 4 uur rekenen plus verplaatsingen.”

“Ik moet zorgen dat ik met het juiste trainersshirt bij de juiste ploeg arriveer en moet na de middag omwisselen als ik van ploeg verander. Meestal zorgt Sylvie ervoor dat ik geen honger moet lijden als ik een hele dag weg ben en krijg ik genoeg sandwiches mee.”

Werk en inzet

“Het blijft belangrijk dat ik het graag doe en het nodige respect krijg voor mijn werk en inzet. Als ik zie hoe sommige speelsters evolueren van jeugdspeelster naar beloftevolle dame, dan geeft me dit extra voldoening. En als je vier matchen per weekend hebt, dan is er altijd wel eentje of meerdere die je wint”, besluit Peter.

(JD)