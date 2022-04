Pervol Ruiselede wil samenwerken met VC Aalter

De heren van Pervol willen samenwerken met de heren van VC Aalter. Momenteel lopen de gesprekken nog en zijn de plannen nog niet concreet. Het doel is om zo het Heren volleybal voor beide clubs levendig te houden en verder uit te bouwen.

“We hebben kennis genomen van het artikel in het Nieuwsblad van één van de spelers van Aalter”, vertelt Kris Wauman, voorzitter van Pervol Ruiselede. “Voor alle duidelijkheid, er is geen sprake over een fusie, maar over een nakende samenwerking.”

“Op dit moment lopen er inderdaad gesprekken met het bestuur van Aalter en deze gebeuren in de best mogelijke verstandhouding. Het doel van zowel VC Aalter als Pervol is om het Heren volleybal voor onze clubs levendig te houden en verder uit te bouwen. Zodra alles concreet is zullen we hier graag verder over communiceren.” (RV)