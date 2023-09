Pervol Ruiselede heren A maakt zich op voor derby tegen Tielt

In Nationale 3 A van het volley in Ruiselede begon Pervol met een vlotte overwinning tegen Marke. Komend weekend staat de derby van de regio tegen Tielt op het programma.

Tielt zal gebrand zijn op de overwinning, maar Pervol wil die drie punten thuishouden. “Tijdens de voorbereiding was er veel aanwezigheid en ik heb er een goed gevoel bij”, opent de 25-jarige libero Milan Deman uit Melle die psychiatrisch verpleegkundige is. “Er is een goede inzet onder onze nieuwe trainer en het gevoel zit beter dan vorig jaar. We hebben ook verschillende tornooien gespeeld ter voorbereiding op de competitie.”

Gretige groep

“De individuele kwaliteiten zitten goed, maar de foutenlast mag nog wat naar beneden en we moeten verder ingespeeld raken op elkaar. Maar het is een gretige spelersgroep.”

Vorige week speelde Pervol op verplaatsing in Marke (0-3 winst: 18-25, 18-25 en 14-25). “We hebben volwassen volleybal gespeeld en de klus geklaard, maar we mogen ons niet blind staren op deze vlotte overwinning en dienen nog te groeien in niveau. Maar we hebben alvast het vertrouwen opgekrikt voor het verdere verloop van het seizoen en de komende wedstrijden.”

Volgende week nemen ze het op tegen Tielt. “Het is moeilijk om de wedstrijd in te schatten. Het is een heel andere ploeg dan vorig jaar, hoorde ik zeggen. Het is de derby van de regio en zij zullen er alles aan doen om te winnen tegen ons. Ons eigen kwalitatief volleybal spelen moet ons doel zijn. Wij gaan vol voor de 3 punten in eigen huis.”

Top 3

“De ambities van onze ploeg zijn om te eindigen in de top 3 van het klassement. De persoonlijke ambities voor mijzelf liggen nog hoger”, knipoogt Milan. “Ik steek mijn eigen ambities niet onder stoelen of banken. Het doel is ook om het maximale niveau te halen met de kwaliteit die wij binnen onze ploeg hebben. Helaas ben ik vlak voor het begin van de competitie geblesseerd met twee gebroken ribben. Ik werk hard om zo snel als mogelijk te herstellen en hoop snel terug op het veld te staan.” (RV)