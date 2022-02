Pervol heren Ruiselede hoopt kentering in te zetten: “We zitten in een moeilijke periode”

De heren van Pervol Ruiselede kampten al met een aantal coronagolven, waardoor het wat puzzelen werd om een team op het veld te zetten. Jonas Boone (26) wil zo snel mogelijk het behoud verzekeren en weet dat een voltallig team op niveau het nog veel ploegen moeilijk kan maken.

“Door onder andere ziekte en blessures spelen al enkele weken spelers op een andere positie dan ze normaal spelen”, zegt de receptie-hoek uit Ruiselede, die schrijnwerker is. “We startten goed aan de wedstrijd tegen Knack Roeselare en de hele eerste set stonden we een drietal punten voor, maar bij 18-21 maakten we als ploeg enkele kleine foutjes, waardoor we set 1 verloren. In set 2 was, door dat verlies, het gevoel wat weg en moesten we voortdurend achtervolgen. In set 3 was het kalf wat verdronken en maakten we nooit aanspraak op setwinst.”

“We moeten gewoon spelen voor wat we waard zijn. Als we ons niveau kunnen halen zoals in de wedstrijden tegen Torhout en Kortrijk net na nieuwjaar, krijgen we zeker kansen.”

“Zondag wacht een belangrijk duel tegen Tournai. Ik verwacht een moeilijke wedstrijd. Tournai heeft een goeie ploeg, maar als wij ons spel kunnen spelen valt er zeker iets te rapen. We zitten in een moeilijke periode en in de laatste weken hebben we weinig wedstrijden kunnen spelen.”

Eerst het behoud

“We willen zo snel mogelijk het behoud verzekeren. Dan kunnen we eventueel naar boven kijken. We proberen elke wedstrijd alles te geven en samen te vechten als ploeg. Dan zullen we het verschillende ploegen nog moeilijk kunnen maken. Dit seizoen zal ik door mijn schouderblessure waarschijnlijk niet veel meer spelen; hopelijk kan ik volgend jaar nog een vol seizoen spelen.” (RV)