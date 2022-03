Pervol heren A zakte helemaal weg en heeft dringend punten nodig: “We vangen nu iedere match als underdog aan”

De heren van Pervol Ruiselede begonnen goed aan het seizoen in tweede nationale B, maar net zoals zo veel ploegen, kampten ze plots met heel wat afwezigen door coronabesmettingen. De verwachtingen lagen hoog, maar nu heeft de ploeg dringend nog eens punten nodig.

“Knack is een ploeg waar we al veel tegen gespeeld hebben”, opent de 24-jarige opposite en receptiehoek Wouter Maes uit Tielt, die als autotechnieker werkt. “Het is een zeer stevige ploeg met een zeer goeie fundering. We hebben niets te verliezen tegen hen en dus gaan we er vollebak tegenaan komend weekend.”

“Dat Knack Roeselare en wij buren zijn, heeft voor mij geen extra belang. Derby of niet, mijn visie is dat elke match even belangrijk is, wat denk ik ook de bedoeling is van een competitie. Het voelt misschien net iets gemoedelijker aan omdat je meestal al van in de jeugd wel elk jaar een paar keer de verplaatsing naar Schiervelde maakt. Maar we gaan alles geven en hopen dat het voldoende is om nog eens iets van punten te pakken.”

“De verwachtingen bij aanvang van het seizoen waren denk ik vrij groot. Het begin van het seizoen was dan ook zeker niet slecht. Helaas heeft corona behoorlijk stevig in de ploeg gewoed, waardoor we eind 2021 telkens moesten schuiven in posities. Nu, ik vermoed dat dit bij meerdere ploegen het geval was, maar helaas liet dit wel toe dat we een paar matchen zonder punten verlieten en we dus wegzakten in het klassement.”

Alles is nog mogelijk

“Ik denk wel dat alles nog mogelijk is in deze competitie. We starten nu elke match als underdog en dat is zeker niet slecht. Voor de ploeg is het belangrijk dat we elkaar helpen en weer wat meer ambiance maken. Persoonlijk denk ik dat het belangrijkste is dat we na een match van het veld kunnen stappen en het gevoel hebben dat we alles gegeven hebben, ongeacht het resultaat.”

“Jonas Boone heeft momenteel een scheurtje in de schouder en we hopen dat hij misschien dit jaar nog eens te zien is in een wedstrijdtruitje.” (RV)

Zondag 6 maart om 18 uur: Pervol Ruiselede A – Knack Roeselare B.