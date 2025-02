Pervol B speelt topper tegen Kortrijk Spurs in Promo 3

In Promo 3 staan de heren van Pervol Ruiselede B op de eerste plaats. Zondag gaan ze op bezoek bij Kortrijk Spurs C, dat derde staat op zes punten, wel met een wedstrijd meer gespeeld. “We staan mooi op de eerste plek”, opent de 25-jarige opposite Rob Onderdonck uit Gent. “Net voor Nieuwjaar hadden we een dipje en verloren we twee wedstrijden, maar we hebben ons daarna goed herpakt en doen het de jongste weken weer goed.”

Zuur

Vorig jaar miste Pervol Ruiselede nog de promotie naar Promo 2 omdat ze tweede werden na Bredene. “De nasmaak was wat zuur en daarom zijn we er dit jaar op gebrand om wél te promoveren.”

Zondag trekken de heren richting Kortrijk voor de topper tegen Kortrijk Spurs C. In het vorige duel met de Kortrijkzanen wonnen ze thuis met 3-0. “Ik denk toch dat we absoluut geen gemakkelijke wedstrijd tegemoet gaan”, aldus Rob. “De tegenstander is een jonge getalenteerde ploeg. We speelden vroeg op het seizoen tegen hen, dus ik denk dat ze ondertussen een pak sterker zijn dan in de heenronde. We zullen goed wakker moeten zijn zondagochtend en op ons beste niveau spelen.”

Kampioenschap

“Het zal trouwens moeilijk zijn tot de laatste speeldag. Er zitten in onze reeks veel ploegen die erg gewaagd zijn aan elkaar. Knack, Kortrijk en Wevelgem spelen ook op een erg hoog niveau en zullen er ongetwijfeld alles aan doen om ons van de titel te houden. Sowieso merk je dat alle ploegen met veel enthousiasme komen spelen tegen ons, in de hoop iets af te snoepen van ons. Kijk bijvoorbeeld naar de wedstrijd die we verloren van Menen.”

“We moeten daar goed mee omgaan en zelf geconcentreerd blijven.”

“De mix van jong en ervaren, in combinatie met de goede match met onze coach, lijkt me ideaal om in Promo 2 mee te draaien. We speelden bovendien al enkele oefenmatchen tegen ploegen uit Promo 2 en daarin stonden we goed ons mannetje.” (RV)

Zondag 16 februari om 11 uur: Kortrijk Spurs C – Pervol Ruiselede B.