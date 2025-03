Pervol B maakt zich op voor topper

De heren B van Pervol Ruiselede staan stevig aan de leiding in Promo 3. Met een wedstrijd meer gespeeld dan eerste achtervolger Knack Roeselare, staan ze maar liefst 9 punten los. Zondag gaat het op bezoek bij Roeselare en kan het een grote stap richting kampioenschap zetten. “We hadden niet verwacht dat we zo sterk bovenaan zouden staan dit seizoen, hoewel we wel wisten dat we over een sterk team beschikten”, opent de 29-jarige passeur Bert Vervisch uit Ruiselede. “Aan het begin van het seizoen was de doelstelling helder: promoveren. Zeker nadat het vorig seizoen helaas niet was gelukt. We hadden het vertrouwen in onszelf, maar stonden niet per se op de eerste plaats te rekenen. Het is dus geweldig om te zien dat we deze positie hebben bereikt.”

Goede voorsprong

Volgende week speelt Pervol de topper tegen Knack Roeselare E. “We verwachten een zware wedstrijd omdat Roeselare altijd goed speelt en een sterke ploeg heeft. Ze hebben al een goed seizoen achter de rug, dus we weten dat het niet makkelijk zal zijn. Ook al wonnen we de vorige keer met 3-1. Bij winst zouden we al een grote stap richting het kampioenschap zetten. Maar we moeten nog steeds een punt pakken in een van de volgende wedstrijden. Die zullen zeker niet makkelijk zijn met Menen, Wevelgem en Moorslede als tegenstanders.” Pervol staat nu in principe 6 punten voor in het klassement met nog vier wedstrijden te gaan. “We hebben een goede voorsprong. Toch komen er nog vier moeilijke tegenstanders aan, dus we benaderen het graag match per match en blijven gefocust op elke volgende uitdaging.”

Promoveren

“Ik denk zeker dat we klaar zijn voor Promo 2. Tijdens de voorbereiding speelden we veel oefenwedstrijden tegen teams uit die reeks en daar hebben we bewezen dat we ons goed staande kunnen houden. We hebben het vertrouwen dat we de uitdaging aankunnen en daar zie ik de middenmoot mogelijk”, besluit Bert. (RV)

Zondag 23 maart om 14.30 uur: Knack Roeselare E – Pervol Ruiselede B.