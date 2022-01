Paulien Neyt hervat na covid zaterdag met Hermes Oostende de competitie: “Ook jonge, sportieve mensen worden ziek”

Zaterdagavond 29 januari speelt Hermes Rekkenshop Oostende pas haar allereerste wedstrijd van het nieuwe jaar. Het coronavirus is de enige oorzaak. Bijna de hele spelerskern was besmet. Maar sinds maandag trainen de groen-gelen opnieuw voluit.

Woensdag 22 december hield Oudegem Hermes uit de finale van de beker van België. Na heel drukke decemberweken, met ook Europese ervaringen in Athene, koos Hermes voor iets meer dan anderhalve week rustperiode. Maandag 3 januari hervatten allen. Maar ze hadden nooit gedacht dat ze na drie trainingen voor zo’n lange periode zouden stilliggen.

“We zijn bijna allemaal besmet geraakt”, zegt opposite Paulien Neyt die zelf heel ziek geweest is. “Voor de eerste keer in 15 jaar was ik zo ziek. Ik ben superfit, ik ben jong, ik ben gezond, ik ben sportief. Maar als je zeven dagen bijna niet uit je bed kan, is dat heel confronterend. Eten en drinken was moeilijk. Ik sleepte me naar het toilet.”

“Ik was al heel voorzichtig met de regels maar het was toch een wake-upcall. Oké, je bent wel jong maar dat virus kan je toch ziek maken. Gezondheid gaat boven alles. Dat hebben we allemaal wel door. Sommige ploegmaats hadden koorts en moesten veel hoesten, anderen maakten het zonder symptomen door. Ook wie niet veel symptomen had, merkt dat het virus toch een impact op het lichaam had. Velen voelen zich vermoeid. Onze trainers waren niet besmet maar zij dragen bij ons altijd een mondmasker en dat heeft hen wellicht beschermd.”

Tweede keer

“Eind november, begin december was ik al eens besmet geraakt op school. Nadat de volledige groep negatief testte, trainden allen dus wel verder. Maar deze maand lagen we allemaal samen een hele tijd stil”, vertelt Paulien Neyt die al voor een tweede keer gegrepen is door het coronavirus. “Dokters hadden me gezegd dat ik het geen twee keer kon hebben. Ik was beschermd maar ik was nu toch een tweede keer besmet. Zo ben ik toch een beetje wantrouwig geworden.”

“In Oudegem wonnen we de bekerwedstrijd maar we verloren helaas de golden set. Deze ploeg ligt ons wel. Tegen hen spelen we altijd mooie en spannende wedstrijden. In de competitiematch hopen we de drie punten thuis te houden.”

“Ook al lagen we lang stil, toch gaan we vanuit onze eigen sterkte het duel aanpakken. We bereiden ons altijd tactisch goed voor en we vormen een goede groep. We zullen laten zien dat we willen winnen”, benadrukt Paulien Neyt.

Optimistisch

“Meestal krijg je in januari, februari een goed zicht op de ranking. Nu moeten er nog zoveel wedstrijden ingehaald worden waardoor het klassement geen juist beeld geeft. Dat is jammer. VDK Gent is overduidelijk de betere aan de kop. Maar voor de plaatsen twee tot en met vijf is er nog niets representatief.”

“We gaan natuurlijk volledig voor de top vier. Eerst moeten we allemaal een beetje opbouwen. Dan komt het weer goed. We zijn ook optimistisch. We hebben het in onze kern nu allemaal gehad. In andere ploegen bleef het steeds terugkomen. Wij hopen dat we nu voor de rest van het seizoen gevrijwaard blijven.”

