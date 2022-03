Patrick Clarysse (coach Volley Bredene A – Promo 1) heeft nog twee duidelijke doelen: “Belangrijkste periode van het seizoen”

Met een duidelijke zege op het veld van VT Diksmuide hebben de mannen van Volley Bredene A de nederlaag tegen leider Knack Roeselare C van zich afgespeeld. Na een korte rustperiode staan ze voor enkele uiterst belangrijke weken, waarin zowel gestreden wordt voor een ticket voor de bekerfinale als voor een tweede plaats in de competitie. Coach Patrick Clarysse licht toe.

“Het was voor de aanvang van de competitie onze ambitie om top drie te spelen en dat lukt aardig”, zegt Clarysse. “Momenteel staan we nog niet op een promotieplaats, maar Rembert Torhout moet nog tegen Knack Roeselare spelen en zal in die partij wellicht ook punten laten liggen. Als we nog een kans op die tweede plaats willen behouden, mogen wij echter geen steken meer laten vallen. Vooral de verplaatsingen naar Ooigem en Bavikhove worden geen simpele wedstrijden. Ik hoop dat ik tegen dan enkele spelers kan recupereren, waarop ik momenteel om verschillende redenen geen beroep kan doen. We moeten niet naar de andere ploegen kijken. Enkel met onszelf bezig zijn is de opdracht.”

Paasmaandag

“We kunnen ook nog doorstoten naar de bekerfinale”, vervolgt de ervaren coach van de kustjongens. “Een bekerfinale is zowel voor de club als voor de spelers een uniek moment. In de halve finale wacht ons wel nog een stevige tegenstander. Ruvo Ruddervoorde is een ervaren ploeg. Ik vrees dat ook zij erop gebrand zijn om op paasmaandag die finale te spelen”, aldus Clarysse.

“Over het hele seizoen bekeken, ben ik tot nu toe heel tevreden. We verliezen slechts drie wedstrijden, waarvan twee tegen het ongenaakbare Knack Roeselare. Als we er dit jaar niet in slagen om de stap te zetten naar de nationale reeksen, is dat absoluut geen ramp. Als Knack Roeselare en Rembert Torhout promoveren, verhogen onze kansen om volgend seizoen voor de titel te spelen. Maar misschien lukt het nog om dit seizoen die tweede plaats te veroveren. We krijgen nu een weekje rust en daarna volgt zonder twijfel de belangrijkste periode van het seizoen”, besluit Patrick Clarysse. (PDC)

Donderdag 10 maart om 20.30 uur: Volley Bredene A – VKt Torhout