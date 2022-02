Pascal Looffen niet langer voorzitter van Volley Bredene: “Verbondenheid onder de leden was mijn hoofddoel”

Met vier seniorenteams in de provinciale reeksen en een tiental jeugdploegen mag Volley Bredene zonder enige twijfel tot een van de belangrijkste volleybalclubs van de kustregio gerekend worden. De vereniging moet in de komende weken wel op zoek naar een nieuwe voorzitter want Pascal Looffen (49) heeft in de bestuursvergadering van 31 januari zijn functie neergelegd en ontslag genomen.

Looffen heeft een belangrijke kaderfunctie bij Fluxys en kan zijn engagement voor Volley Bredene niet langer combineren met zijn drukke professionele bezigheden. Hij was ruim tien jaar bestuurslid en sinds 2015 trad hij ook op als voorzitter van de club.

“Ik heb een veeleisende job die heel veel van mijn energie vergt en dat is een van de redenen waarom ik liever een stapje terugzet. Ik krijg de laatste maanden ook regelmatig lichamelijke signalen dat ik het wat rustiger aan moet doen. Dan weet je dat het tijd is om het over een andere boeg te gooien. Ik blik dankbaar terug op een mooie periode waarin ik heb mogen meebouwen aan deze club. Ik ben heel blij dat ik deze taak heb mogen opnemen. Daarnaast heb ik heel veel fantastische mensen leren kennen, waaruit duurzame vriendschappen zijn ontstaan.”

Langetermijnvisie

“Het is altijd mijn doel geweest om alle beslissingen binnen een langetermijnvisie te kaderen”, gaat de uittredende voorzitter verder. “Die visie vind ik belangrijk. Ik heb er samen met de andere bestuursleden steeds naar gestreefd om Volley Bredene uit te bouwen tot een warme club, waar iedereen zich geborgen en veilig voelt. Het is een grote voldoening als ik merk dat fanionspelers zich engageren om jeugdploegen te begeleiden. Die verbondenheid nastreven onder de ruim 150 leden is altijd een van mijn hoofddoelen geweest.”

Pascal Looffen heeft geen enkele moeite om toe te geven dat hij een atypische voorzitter was. “Toen ik een bestuursfunctie opnam, wist ik nauwelijks iets af van de spelregels. Het klinkt misschien vreemd, maar dat was misschien wel een voordeel. Ik heb het sportieve beleid steeds overgelaten aan mensen die hierin veel meer onderlegd waren dan ikzelf. Het zou geen slechte zaak zijn, mocht mijn opvolger ook een neutrale figuur zijn. Deze beslissing laat ik over aan de andere bestuursleden, die ik uitdrukkelijk dank voor hun engagement. Ik heb met heel wat mensen immers jaren prima samengewerkt.”

“Ik heb de keuze gemaakt voor mijn gezin en mijn werk, maar ik blijf een trouwe supporter van Volley Bredene. Ik zal nog vaak een wedstrijd bijwonen en regelmatig een pintje drinken met vrienden in de cafetaria”, besluit Pascal Looffen.

(PD)