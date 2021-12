Panathinaikos Oostende geeft Hermes Oostende geen schijn van kans

In Athene heeft Hermes Oostende dinsdagnamiddag een pak slaag gekregen van Panathinaikos, leider in het Griekse kampioenschap. Morgen woensdag heeft al de terugmatch van deze achtste finale in de Challenge Cup plaats, eveneens in Athene.

Nadat Hermes Oostende in de vorige rondes de Nederlandse kampioen Sliedrecht Sport en de Belgische vice-kampioen Ladies Volley Limburg Genk had uitgeschakeld, botsten de groen-gelen op de leider van de Griekse competitie. In de zestiende finales had Panathinaikos Athene afstand genomen van het Tsjechische Ostrava.

Kapitein Yana De Leeuw en receptie-hoekspeelster Charlotte Leys waren pas enkele uren voor aanvang van het duel in Athene geland. Om beroepsredenen konden ze maandagochtend niet reizen met hun ploegmaats. De heenwedstrijd tussen Panathinaikos en Hermes duurde amper 61 minuten. Hermes kon in die drie sets slechts 39 puntjes aantekenen. Voor 400 toeschouwers nam Hermes nochtans de beste start: 5-8. Maar Panathinaikos reageerde kordaat: 16-11 en 21-14. Dat verschil bleef ongeveer tot het einde van de set behouden: 25-17.

De Grieken toonden in set twee hun superioriteit. Na 8-5 en 16-9 stoomden ze door naar 25-10. In de derde deelbeurt sprintte de thuisploeg onmiddellijk naar een 8-2-voorsprong. Via 16-7 en 21-10 haalden de Groenen het met 25-12. Loladina Zwaanswijk was met 8 punten topschutter bij de groe-gelen. Het is nu aan Hermes Oostende om woensdagnamiddag in de terugmatch beter te antwoorden op het spel van Panathinaikos. (PR)