Pakt Elckerlyc titel bij concurrent Bevo B? “Liefst zaterdag al vieren”

Elckerlyc Zwevezele A staat op een zucht van de titel in Promo 1. Als het zaterdag wint op bezoek bij hun concurrent Bevo Roeselare B, kan het feest losbarsten.

Met hun dubbel bekersucces van afgelopen weekend is het vertrouwen alvast groot. “We zijn heel gelukkig met deze bekersuccessen, maar zaterdag wacht ons een belangrijke opdracht”, vertelt Laure Vermeersch (25). “Het zijn beslissende en zware weken. We hebben twee weekends na elkaar twee wedstrijden gespeeld en dat kruipt toch in de kleren. Toch ben ik er zeker van dat iedereen klaar is voor de belangrijke match tegen Bevo B. Als we nog twee punten pakken, in de drie komende wedstrijden zijn we kampioen. Hopelijk mogen we zaterdag al vieren. We weten maar al te goed dat het geen simpele opdracht wordt. Bevo staat niet voor niets op de tweede plaats. Het is een lastige ploeg om tegen te spelen. Het zal belangrijk zijn om onszelf niet te veel druk op te leggen.”

Focus op tweede stek

Bij Bevo B hopen ze het feest van Elckerlyc nog even uit te stellen, maar titelambities zijn er niet meer. “Wij zullen alles op alles zetten om te winnen, want we willen promoveren”, aldus Bevo-trainer Aaron Beernaert. “Aan de titel denken we niet meer, daarvoor is de kloof te groot, maar de tweede stek geeft wel recht op rechtstreekse promotie. Daar gaan we dus voor, nu nog hopen dat Wevelgem (op drie punten, maar een match minder gespeeld, red.) nog ergens een steekje laat vallen. Anders moeten we als derde nog barragematchen spelen.”

“Of ik tevreden ben over het seizoen? Als we promoveren wel. We presteerden te onregelmatig en dat is spijtig. Al heb je altijd wat geluk nodig met zo’n jonge ploeg en meisjes met een druk beroepsleven”, aldus Aaron, die volgend seizoen coach van de A-ploeg wordt en opgevolgd wordt door Glenn Dendooven. (PDC/SM)

Zaterdag 2 april om 16 uur: Bevo Roeselare B Zwevezele.