Packo Zedelgem op zuchtje van top vijf: “Ons niveau gaat omhoog, op training en in matchen”

Afgelopen weekend stuurde Packo Zedelgem de Bruggelingen van Olva kansloos en puntenloos huiswaarts na een 3-0 zege. De blauw-witte formatie uit Zedelgem heeft zich duidelijk herpakt na een aarzelende start van de competitie. Met 15 op 21 zetten ze een mooie reeks neer en is coach Thierry Hardy heel tevreden.

“De match van afgelopen zaterdag was er een om zo snel mogelijk te vergeten”, vertelt hij verrassend. “Het was een zwakke partij van beide ploegen, waarbij wij de minst slechte waren en zodoende dus de verdiende overwinnaar. Maar de match werd toch gekenmerkt door enorm veel missers, klungelige ballen en slechte afwerking. Gelukkig viel het dubbeltje aan de goede kant voor ons.”

Ambitie bijna bereikt

Na de 2 op 12 in de eerste vier weken van de competitie, kwam de ploeg eindelijk onder stoom. “Als verzachtende omstandigheid wil ik toch wel een goed gevulde ziekenboeg aanduiden”, zegt Hardy. “Daarbij kwam nog dat we een paar nieuwe spelers moesten inpassen en de geblesseerden moesten vervangen. Dat heeft toch enige tijd gevergd. Maar nu merk ik dat ons niveau gestaag naar boven gaat, zowel op training als tijdens de matchen. Bewijs hiervan is nu dat we op een zuchtje van de top vijf staan, met één luttel puntje achterstand op Balti Kortrijk, en dat we daarmee onze ambitie bijna bereikt hebben.”

Bekermatch tegen Knack zou geen probleem mogen zijn

Dit weekend trekt Zedelgem naar Knack Roeselare C, een ploeg uit derde nationale, in het kader van de beker van West-Vlaanderen voor nationale teams. “Ik ken de ploeg niet en moet nog even rondbellen om een paar beelden op de kop te tikken. Maar ik veronderstel dat het een jonge ploeg is, die onbevangen aan de match zal beginnen. In theorie zou het geen probleem mogen zijn, maar in een bekermatch is alles mogelijk. Dan kan de underdog altijd iets meer. Het wordt zeker opletten om niet in de eerste ronde al uit deze competitie te worden geknikkerd.” (GD)

Zaterdag 17 december om 17 uur: Knack Roeselare C (N3) – Packo Zedelgem A (N2)