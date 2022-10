Packo Zedelgem komt langzaam onder stoom: “Het was wat zoeken naar ons spel”

Na een aarzelende start met twee punten op twaalf in de vier eerste wedstrijden heeft Packo Zedelgem opnieuw z’n elan gevonden. Eerst werd Tielt vakkundig ingeblikt en dan was vorig weekend Kruikenburg het kind van de rekening. Zedelgem ging eenvoudig winnen in Ternat met 1-3, enkel tijdens de eerste set was het even zoeken naar het betere spel.

“We hebben een goede match gespeeld, maar de start was rommelig”, stelt coach Thierry Hardy. “In die eerste set viel de bal wel telkens goed voor onze tegenstrevers, maar vanaf set twee hebben wij ons spelniveau opgekrikt en met onze aanhoudende opslagdruk ging het plots allemaal iets makkelijker. Misschien had onze tegenstrever een offday en konden wij hiervan profiteren.”

De eerste vier matchen werden echter geen succes voor Zedelgem “Het was voornamelijk zoeken naar ons spel”, gaat Thierry verder. “De ploeg is ten opzichte van vorig seizoen flink gewijzigd met twee nieuwe spelverdelers, een nieuwe opposite en een nieuwe libero. Dit zijn wel sleutelposities in de ploeg en het was wel eventjes zoeken naar nieuwe automatismen. Nu is het onze taak om onze goede reeks verder te zetten, te beginnen met Balti Kortrijk. Op papier zijn ze misschien iets sterker dan ons maar ik zie toch veel verrassende uitslagen in onze reeks. Blijkbaar kan iedere ploeg winnen tegen zijn tegenstrever en staan er geen echte zwakke broertjes aan de andere kant van het net”, besluit hij.

Een nieuw gezicht bij Packo Zedelgem is Emmerson Debusschere (28), passeur van dienst en vorig seizoen nog spelend bij Balti Kortrijk. “Het wordt zaterdag zeker een interessante match”, lacht hij. “Kortrijk is ambitieus en zal waarschijnlijk wel sterk uit de hoek komen, maar wij gaan ze warm ontvangen. Daar mogen ze gerust in zijn.”

Aangename wedstrijd

“Het wordt ongetwijfeld een aangename wedstrijd waar ik mijn ploeggenoten van vorig seizoen zal terugzien. We zullen moeten rekening houden met hun aanvallende kracht, want ze hebben iets meer centimeters in petto. Nog een mooi gegeven is dat de broer van onze ploeggenoot Mathijs Bonne, Ewout, aan de andere kant van het net zal verschijnen. Dit wordt ongetwijfeld ook een strijd binnen de wedstrijd. Persoonlijk heb ik nu voor Zedelgem gekozen omdat ik hier enkele spelers goed ken en ik heb het mij nog niet beklaagd. Er heerst hier een toffe sfeer en als wij nu nog een reeksje kunnen neerzetten, kan het niet meer stuk”, besluit hij. (GD)

Zaterdag 29 oktober om 20 uur: VC Packo Zedelgem A – Balti Kortrijk Spurs.