Packo Zedelgem C (4D) won dit seizoen al drie keer op rij

Het belooft een spannende strijd te worden in Promo 4D. Daar staat Slovo Brugge B aan de leiding met het maximum van de punten, op de hielen gezeten door Hermes Oostende C en Packo Zedelgem C. Ook de vierde, Sint Joris C is nog niet verslagen.

Afgelopen weekend pakte Zedelgem zijn derde overwinning op vier wedstrijden en nestelde zich zo op de derde plaats. Deze ploeg is dan ook een kweekvijver van jeugdig aanstormend talent. Een van de benjamins van het team luistert naar de naam van Estelle Focke, pas vijftien geworden en afkomstig uit Oudenburg. “We hebben misschien wel gewonnen maar het was toch niet top”, vertelt ze verrassend na afloop van de match. “En daar reken ik mijzelf zeker ook bij. Maar als ploeg hebben we het uiteindelijk toch gehaald en dat is het belangrijkste.”

Alle focus op de bal

Estelle studeert maatschappij en welzijn maar zou later het liefst aan de slag gaan als kleuterjuf. “Ik ben heel graag met kinderen bezig en denk dat daar wel mijn toekomst ligt. Ik denk ook wel dat de combinatie volleybal en studies gemakkelijk te combineren zal zijn. Ik ben nog jong, maar heb toch de ambitie om zo hoog mogelijk te gaan spelen in de toekomst. In feite moet ik mijn zus bedanken dat ze mij heeft meegesleept in dit volleybalavontuur. Een andere hobby heb ik in feite nooit gedaan, alle focus lag op de bal, en om die zo snel mogelijk over het net en tegen de vloer te kloppen”, besluit ze lachend.

Een jaartje ouder is Justine Kinds (16) uit Aartrijke, opposite van het team. “Mijn ambitie is misschien iets minder dan die van Estelle”, klinkt het bij haar. “Ik zie het voornamelijk als een hobby maar doe het heel graag, met dank aan mama. Ik ben de laatste jaren nogal snel gegroeid en het was op haar aanraden dat ik mij aansloot bij Packo. Vroeger deed ik ook aan zwemmen, tennis en dansen. Maar dat is nu verleden tijd. Alle concentratie op het volleybal en hopelijk kunnen we nog mooie uitslagen behalen”, besluit ze. (GD)

Zaterdag 21 oktober om 16 uur: Packo Zedelgem C – Jumpers Middelkerke.