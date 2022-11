Packo Zedelgem B zit nog in beker maar mikt vooral op competitie: “Rare format en top drie wordt lastig”

Het wordt een vreemde competitie, in Promo 1 bij de heren. Er nemen maar negen ploegen deel en eind februari zijn alle wedstrijden gespeeld. Daarna volgen er play-offs, waarbij de eerste drie mogen strijden om de titel en eventuele promotie naar derde nationale. Packo Zedelgem B weet dus wat te doen. “Het zal niet simpel zijn.”

Coach Kenneth Vanbelle van Packo Zedelgem B is alvast niet zo’n grote voorstander van de competitieformule. “Het zal een rare competitie worden en ik weet niet wat ik ervan moet denken. Mijn uitgesproken ambitie voor het begin was een topvijfplaats, maar nu moeten we in de top drie geraken om mee te doen voor de prijzen. Het zal niet simpel zijn. Maar aan de andere kant heb ik mij al laten wijsmaken dat er dit seizoen geen dalers zullen zijn naar Promo 2. Het is dus afwachten.”

Behalve in de competitie is Packo B ook actief in de West-Vlaamse bekerstrijd. Veertien dagen geleden speelde het tegen reeksgenoot Gits. “Het is een superspannende wedstrijd geworden, met uitstekend volleybal”, stelt de coach. “Het kon alle kanten op, maar het geluk lag voor een keer bij ons. We komen tweemaal achter, maar kunnen er toch nog een belle uit halen, die we met 15-13 winnen. In de achtste finales wacht ons nu Wivo Wingene. De beker is niet echt een doel op zich, maar we gaan ons vel toch duur verkopen.”

Vijfsetters

In de competitie is Packo B wel ambitieus.

“We mikken dus op een topdrieplaats en de daaraan verbonden play-offs voor de titel”, zegt coach Vanbelle. “De winst van afgelopen weekend in en tegen Ooigem is een goede stap vooruit. We staan nu op een gedeelde zesde plaats, slechts drie puntjes achter de derde, Kortrijk. Maar het zal niet gemakkelijk worden. Rembert Torhout steekt er met kop en schouders bovenuit en zal moeilijk te kloppen zijn. Alle andere ploegen moeten haalbaar zijn. Iedereen kan winnen van iedereen en dat zal het uitermate spannend maken. Kijk maar eens naar de vele vijfsetters.”

Details

“Daarbij kan ik mij enkel aansluiten”, stelt kapitein en receptiehoekspeler Bavo Vereenooghe. “Deze competitie is een vreemd format en hopelijk is het een eenmalige bedoening. Ik sluit mij ook volledig aan bij mijn coach als hij op een topdrieplaats mikt. Er staat wel een groot peloton onder Torhout, de ploeg die niet alleen in kwaliteit maar ook in lengte boven iedereen uitsteekt. Het zal van details afhangen, waar we op het einde van de reguliere competitie staan.”

Vereenooghe (41) is de nestor van de ploeg, maar denkt nog niet aan stoppen. “Zolang ik mij fit voel en geen last krijg van blessures, ga ik door. Vandaag zou ik zeggen dat ik er zeker nog een jaartje bij doe, maar de uiteindelijke beslissing zal pas volgend jaar vallen.” (GD)

Zaterdag 19 november om 20.30 uur: Bavo Bavikhove A – Packo Zedelgem B in de Vlasschaard