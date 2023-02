Packo Zedelgem A tegen Knack Roeselare B: “Halve finale in beker tegen mijn broer zou mooi zijn”

Er zijn betere manieren om een kwartfinale in de beker voor te bereiden dan met een droge 0-3 nederlaag na een slechte prestatie. Toch gelooft Packo Zedelgem A voluit in de winstkansen tegen Knack Roeselare B.

De eerste nederlaag van het jaar is een feit voor de heren van Packo Zedelgem A in tweede nationale A. Ze hadden nochtans een leuke reeks van vier zeges op rij laten optekenen, maar de bezoekers uit Oudenaarde gaven hen geen schijn van kans. Het werd een droge 0-3 in de Groene Meersen, en dat is geen goede generale repetitie voor het bekerduel in en tegen Knack Roeselare B.

“Veel opbeurends kan ik niet vertellen over deze match”, zegt Michiel Vandenberghe (30). “Het was niet goed, al konden we in die eerste set wel een vuistje maken. Maar in de tweede set kwamen we plots gigantisch achter te staan en was het kalf vlug verdronken. In de laatste set bleef Oudenaarde kalm en won eigenlijk heel verdiend.”

In het kader van de beker van West-Vlaanderen voor nationale teams staat zaterdag de verplaatsing naar Knack Roeselare B op het programma.

“Het wordt zeker geen wandelingetje in het park, maar we gaan er naartoe zonder druk. We gaan voor de winst. Het is een mooie kans om de halve finale te halen, waarin we logischerwijze zouden uitkomen tegen Marke. Dat zou een mooie affiche zijn voor de familie, want mijn broer speelt bij Marke. Mocht het toch verkeerd aflopen, dan moeten we ons concentreren op die topvijfplaats in de competitie. Dat was onze ambitie en die willen we waarmaken.” (GD)

Zaterdag 4 februari om 20 uur: Knack Roeselare B – Packo Zedelgem A.