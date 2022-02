Packo voor loodzware opdracht in Beker van West-Vlaanderen tegen Marke-Webis: “Een stuntje? Dat wordt heel moeilijk”

Het nieuwe jaar is niet onder een goed gesternte begonnen voor de mannen A van Packo Zedelgem. In hun eerste match gingen ze na een goede wedstrijd toch de boot in tegen leider Rembert Torhout, maar ook de daaropvolgende matchen tegen Knack Roeselare B en Brussel gingen verloren. Dit weekend komt Marke-Webis uit 1ste nationale op bezoek, in het kader van de beker van West-Vlaanderen voor nationale ploegen.

Maar met een vijfde plaats in het klassement kan coach Hardy toch niet ontevreden zijn.

“We hebben een goede eerste ronde gespeeld”, stelt hij vast. “Maar de laatste weken heeft corona er hard ingehakt bij ons, met als gevolg dat de ploeg moest herschikt worden en dat is nooit goed nieuws. De laatste match tegen Brussel is daar een mooi voorbeeld van. De eerste set winnen we overtuigend, maar dan gaat het mis in set twee en komt de tegenstander in zijn spel.”

“Uiteindelijk was het een dubbeltje op zijn kant, dat jammer genoeg voor ons aan de verkeerde kant viel. Nu komt eersteklasser Marke-Webis, op volle sterkte. Dat wordt praktisch niet haalbaar, als je realistisch bent. Een stuntje mag van mij, maar het wordt moeilijk.”

Miguel Teirlinck (21), de vaste passeur van Packo, viel uit en in zijn plaats kwam Martijn Millecamp (27) als nieuwe setter. Martijn speelde vorig seizoen nog voor Laakdal in Vlaams-Brabant, in tweede provinciale, maar kwam door een verhuis naar het Brugse in beeld bij Packo Zedelgem.

“Ik ben heel tevreden dat ik voor Packo gekozen heb”, vertelt hij. “Ik ben terechtgekomen in een toffe, familiale ploeg met veel ambiance. Dat viel op bij onze laatste match, toen er weer publiek toegelaten was. Jammer dat we de match niet konden afmaken.”

Rekeningetje

“Persoonlijk ben ik het niveauverschil aan het verteren en ik denk dat ik daarin wel geslaagd ben. Tevreden zal ik pas zijn als we minstens tegen iedere ploeg eenmaal gewonnen hebben. Tegen ploegen als Stekene en Kortrijk hebben we nog een rekeningetje te vereffenen. Als we match per match bekijken en niet te veel focussen op het klassement, moet dat wel in orde komen”, besluit hij lachend.

(GD)