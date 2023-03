Pablo Koukartsev verlaat Knack Volley

Knack Roeselare zal maar één seizoen kunnen genieten van de aanvalskracht van de Argentijn Pablo Koukartsev. De vandaag 30 jaar geworden hoofdaanvaller verkast voor volgend seizoen naar het Franse Tourcoing.

Hij kwam na vorig seizoen over van het Spaanse Unicaja Costa de Almeria waarmee hij Spaans kampioen was geworden en onderschreef een contract van één seizoen. Met ‘Kuka’ had Knack na twee seizoenen opvolger voor clubicoon Hendrik Tuerlinckx gevonden want omzeggens wekelijks is hij er topscorer. Volgens directeur Dirk Specenier werd er al onderhandeld met Koukartsev over een mogelijke contractverlenging maar tevergeefs. “Koukartsev voelt zich wel goed in de ploeg en met zijn gezin in Roeselare. Hij wou evenwel perse in Frankrijk gaan volleyballen waar nogal wat Zuid-Amerikaanse spelers actief zijn. Die keuze heeft dan vooral te maken met de Argentijnse nationale ploeg en de Olympische Spelen die er in 2024 doorgang vinden.”

Er lopen geruchten als zou Knack al een akkoord hebben over het aantrekken van de 22-jarige en 2,02 m grote en talentvolle Lennert Van Elsen. Deze centrumspeler begon te volleyballen bij Booischot en is aan zijn tweede seizoen Haasrode/Leuven toe nadat hij één seizoen voor Caruur Gent uitkwam. Hij hoort ook tot de kern van de Young Red Dragons. Bij Roeselare bevestigt noch ontkent men dit gerucht. Bij de gespecialiseerde website Volleybox staat hij voor volgend seizoen al genoteerd als Knack-speler.