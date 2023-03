Oud-spelers Walter Engelen en Josip Josipovic herbeleven Europese bekerwinst met Knack Volley: “Deze finale geeft Knack heel wat uitstraling”

Eenentwintig jaar nadat Knack Roeselare in het Poolse Czestochowa de Top Teams Cup won, kan Knack Volley voor eigen supporters de CEV Cup in de wacht slepen. Oud-spelers Walter Engelen en Josip Josipovic herbeleven hun Europese bekerwinst. “Deze finale geeft Knack heel wat uitstraling.”

In de dubbele halve finale staat woensdag 29 maart de heenwedstrijd in Modena op het programma, een week later valt voor een barstensvolle Tomabelhal de definitieve beslissing. Met twee Roeselaarse oud-spelers die 21 jaar geleden op het veld stonden blikken wij even terug en worden er prognoses geformuleerd.

Walter Engelen (54) kwam in het seizoen 1988-1989 als 20-jarige bij Knack en bleef er 14 seizoenen lang het centrum gestalte geven. Josip Josipovic (53) kwam samen met Dominique Baeyens bij Knack Roeselare in het seizoen 1997-1998 als spelverdeler en bleef er zeven seizoenen.

Top Teams Cup

Walter Engelen werkte met Knack tien Europese campagnes af, speelde vijf keer de Final 4 of eindfase en haalde vier medailles. Een bronzen bij de bekerwinnaars (’95 in Geneve), twee keer zilver in de confederale beker (’98 in Rieti en ’99 in San Benedetto del Tronto) en een gouden in Czestochowa. Josipovic speelde zeven Europese campagnes met de twee zilveren en een gouden medaille als kleinood. Voor beiden en eigenlijk voor heel Knack Volley was die bekerwinst een belevenis om nooit te vergeten.

Het was overigens een slopende campagne met een voorronde, een poulefase waarin Knack reekswinnaar werd, een dubbele kwartfinale en de Final 4 of in totaal twaalf wedstrijden. Bij het bekijken van het jaarboek 2003-2004 van Knack borrelen de herinneringen op. “Die Top Teams Cup winnen, toen de tweede belangrijkste Europese volleybeker, vormde voor mij toch de kers op de taart van mijn carrière”, zegt Engelen. “Wij bereikten uiteindelijk overtuigend het finaleweekend met op zaterdag de halve finale tegen topfavoriet en organisator Czestochowa. Het volleybal in Polen zat toen duidelijk in een groeifase. Wij moesten er niet alleen die Europese topper in wording trotseren, maar vooral ook de dolenthousiaste Poolse volleyfans in een volgeladen sporthal.”

“Golden set? Knack bewees daarin al twee keer over voldoende ervaring te beschikken”

Knack deed het voortreffelijk, won de eerste set met 23-25, verloor de tweede met 25-23, maar verzekerde zich met 22-25 en 21-25 van de finale. “Dat was eigenlijk een vroege finale, maar wij speelden die finale 4, niettegenstaande een afgeslankte kern want zowel Schalk als Van Calster en Nuyts waren geblesseerd en onze medical joker Venicius was niet speelgerechtigd. In zoverre dat ik zowat meid voor alle werk werd”, herinnert Josipovic zich nog. “Maar onze opposite Guillermo Falasca speelde een beresterke partij. Wij konden ook rekenen op een 30-tal supporters en die waren voor de wedstrijd naar de Zwarte Madonna van Czestochowa geweest. Misschien heeft dat geholpen.”

In de finale was het Portugese Espinho de opponent. Knack won de eerste twee sets met 25-23, moest met 18-25 de aansluitingsset toestaan om met 25-17 de beker te winnen met 3-1. “Doordat wij Czestochowa uit de finale hielden, werden wij meteen de favoriet”, zegt Engelen. “Coach Baeyens haalde heel zijn psychologische trukendoos boven om ons mentaal op die finale voor te bereiden. Met succes dus.”

“Wij hadden dan ook wel een goede ploeg met de broers Guillermo en Miguel Falasca, Contreras en ook nog Cristina. Ik was blij dat ik samen met Baeyens dat project met die titel kon bekronen”, aldus Josipovic.

Tweede Europese beker?

De Italiaanse topper Modena, het wordt een weerzien met oud-Knackspeler Tomas Rousseaux, vormt de laatste opponent naar de CEV Cup of die tweede Europese beker. Maakt Knack een kans op winst? “Als boekhouder zou ik mijn geld niet verwedden op een tweede titel, want het is toch de Italiaanse en wereldtop die Knack moet trotseren. Anderzijds is het behalen van deze finale al een prestatie op zich en geeft het de club weer meer uitstraling. Het zal er voor Knack op aankomen om in Modena een goede prestatie te leveren om met een goed gevoel de terugwedstrijd aan te pakken. Ik hoop er bij te zijn volgende week, want vorige week donderdag kon ik geen ticket meer bemachtigen”, kijkt Engelen vooruit en hoopvol toch nog binnen te geraken.

“Gelijk welk resultaat Knack in Italië haalt, het kan allemaal nog in een golden set resulteren in Roeselare en dat is een voordeel”, voorziet Josipovic. “Knack bewees daarin al twee keer over voldoende ervaring te beschikken om die beslissende set te winnen. Het kan het toppunt worden voor deze generatie.” (RBD)