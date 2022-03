Oppermachtig VT Brugge haalt de titel binnen in Promo 4C

VT Brugge E is kampioen in Promo 4C en dat konden we reeds meedelen vooraleer ze hun laatste match hadden gespeeld om mathematisch zeker te zijn van hun titel.

De ploeg was reeds zestien wedstrijden ongeslagen, zonder maar een setje uit handen te geven en ze waren duidelijk van plan om verder te gaan op dit stramien. Ze hadden moeders en vaders, vrienden en vriendinnen, supporters en sypathisanten uitgenodigd om er een aangename zondagnamiddag van te maken en op het einde de titel op hun CV te schrijven. Daar zijn ze uiteindelijk met grote onderscheiding in geslaagd, maar niet zonder tegenstand van de bezoekers uit Zedelgem die een puike prestatie leverden.

Sterke verdediging

De eerste set ging uitstekend van start voor Packo en heel even leidden ze met 3-0. Voornamelijk de verdediging zorgde ervoor dat VTB niet onmiddellijk een gaatje vond. Maar dan ging Brugge in overdrive en in een mum van tijd stond het 18-11 door de opslagdruk van Lieze Deleu. Femke De Witte zorgde met enkele eenmansbloks voor de 21-13 en dan was het bobijntje af voor Packo.

Verbeten Packo

In de tweede set zagen we een verbeten Packo dat van zinnens was zijn huid duur te verkopen. VT Brugge stapelde de fouten op en de bezoekers uit Zedelgem namen zelfs een 12-13 voorsprong. In money-time kwam Packo zelfs 19-20 voor en koos coach Nagels voor een time-out. Bij 22-22 nam coach Nagels plots midden Jacobus aan de kant, die aan opslag kwam, en zette er Marie Huys in de plaats. Een gouden zet want plots viel het in de plooi voor Brugge en kon Huys met de eerste setbal uitserveren.

Set drie was er een voor de statistieken want Packo kwam plots niet meer voor in het stuk. In een mum van tijd stond het 13-5 en bij 24-13 klopte Marie Huys het kampioenschapspunt tegen de vloer. Het feestje kon beginnen.

(GD)