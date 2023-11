Opnieuw zware dobber voor coachloos VC Jong Kuurne

VC Jong Kuurne kon dit seizoen nog niet proeven van een overwinning. De ploeg van voorzitter Marc Decoene moet het ook nog eens stellen zonder coach. Zaterdag staat met Ingelmunster alweer een lastige klip op de kalender.

“We beleven al voor het tweede jaar op rij een moeilijk seizoen”, zucht de 58-jarige Kuurnenaar. “Het vinden van een geschikte trainer is tegenwoordig geen evidentie. Komt daarbij dat veel spelers vertrokken of zijn gestopt. Er zijn ook steeds minder herenvolleybalclubs. De vijver is dus steeds kleiner aan het worden. We bevinden ons dan ook in moeilijk vaarwater. Het is heel moeilijk om jongeren te motiveren om te volleyballen. Soms staan onze jongens maar met vijf op een training. Een feestje krijgt al vlug voorrang op een wedstrijd. Daar sta je machteloos tegenover. Meisjes zijn meer plichtbewust.”

“Dit seizoen werd er nog niet gewonnen. Er is te weinig geloof in eigen kunnen. Er staat natuurlijk niemand aan de zijlijn die hen kan bijsturen en motiveren. Op dinsdag neemt Tom Neyrinck de trainingen wel voor zijn rekening naast de Promo 4 ploeg en de U15 bij de meisjes. De malaise is niet enkel bij ons merkbaar maar ook bij andere clubs. Het is moeilijk te voorspellen hoe het herenvolleybal er over tien jaar zal uitzien. De bond beseft alvast dat er wat moet gebeuren.”

“Toch tellen wij als club 165 actieve leden. We hebben met uitzondering van de U15 jongens in iedere jeugdreeks ploegen. We zijn een financieel gezonde club waar de dames het goed doen. Ikzelf ben ook trainer van de U11 en de Volleytour. Daarnaast ben ik ook nog eens zelfstandige en voorzitter. Een hele boterham, waar ik door mijn volleyballende zonen in verzeild ben geraakt”, lacht Marc Decoene. (ELD)

Zaterdag 18 november om 20 uur in Sporthal Sportpark: VC Jong Kuurne – Smash. CL. Ingelmunster.