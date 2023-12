Opnieuw West-Vlaamse bekerfinale volleybal tussen Roeselare en Menen

Roeselare en Menen spelen zaterdag 10 februari opnieuw de bekerfinale in het mannenvolleybal. Vorig jaar stonden de twee clubs uit West-Vlaanderen ook al tegenover elkaar in de finale. Toen trok Roeselare aan het langste eind.

Zaterdag bevestigde Roeselare zijn favorietenrol met 3-1 winst tegen Aalst. De setstanden waren 25-18, 18-25, 25-19 en 25-16. De heenwedstrijd had de landskampioen al met 0-3 gewonnen.

Menen had het dan weer niet onder de markt met Haasrode Leuven, dat een ronde eerder Maaseik kansloos uitschakelde. Menen had de heenwedstrijd wel met 3-1 gewonnen, maar ging in de Sportoase met 3-0 onderuit (25-15, 25-22, 27-25). In een golden set trokken ze met 11-15 alsnog aan het langste eind.

Opnieuw West-Vlaamse finale

Vorig jaar veroverde Roeselare een vijftiende keer de beker – waarmee het alleen recordhouder werd – door Menen met 3-0 te verslaan. Het won de beker ook al in 1989, 1990, 1994, 2000, 2005, 2006, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021. In februari speelt het een 21ste keer de bekerfinale, Menen doet dat een derde keer. In 2007 verloor het met 3-0 van Maaseik.