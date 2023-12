Opnieuw Europees stuntwerk: onverwachte zege van Knack Roeselare in Griekese Piraeus

Na de knappe openingswedstrijd verleden week thuis tegen Ziraat Ankara, die evenwel net geen puntenwinst opleverde, gaf Knack met een onverwachte maar terechte zege in drie sets bij het Griekse Piraeus de aanzet voor verder Europees volleybal na de groepsfase.

Knack Volley groeide weer boven zichzelf uit in deze Champions Leaguewedstrijd. Piraeus kwam wel uit de kwalificaties maar in hun openingswedstrijd bij de Poolse meervoudige Champions Leaguewinnaar Kedzierzyn haalden zij, zoals Roeselare tegen Ankara, net geen wedstrijdpunt door twee sets maar met het kleinste verschil te verliezen.

Voor de afreis zou via een vijfsetter een wedstrijdpunt versieren als een goed resultaat beschouwd worden. Maar Knack deed dus veel beter en won zonder tegenset.

Efficiënt

“Vooraf rekende ik in het beste geval op bellewinst en minstens één punt”, opende CL-director Gerdey Geleyn zijn wedstrijdanalyse. “Maar dat wij op die overtuigende manier de Grieken zouden opzijzetten durfde ik nooit te veronderstellen. Die eerste set kwamen wij receptioneel onder zware druk. Het was harken om aan te klampen en de achterstand tot een drietal punten te beperken. Daarna evenwel pakten wij zelf met stevig gevarieerd servicewerk uit. Daarbij gaf Verhanneman het voorbeeld want bij 9-6 kwam hij op de servicelijn en bleef er tot de bordjes 9-13 toonden. Hij serveerde heel efficiënt waarbij de Grieken een te doorzichtig spelpatroon moesten aanhouden. En onder meer Coolman bracht Knack met twee opeenvolgende counterende bloks op 9-12, Verhanneman zette er een ace bovenop naar 9-13.”

Netfout

“Daarna bleven wij de set controleren maar wat een prestatie van zowel Plaskie als tot hoofdaanvaller gepromoveerde Rotty naast onze heel ervaren anciens die al meerdere volleyveldslagen beleefden. Ik weet eigenlijk niet wat Seppe niét kan. Na die 19-25 openingswinst verliep de eerste herneming meer evenwichtig nadat wij 5-8 voorsprong namen en Piraeus 17-17 gelijkstelde. Met dan wel een on-Europees setslot. Zo sloeg Tzourits de thuisploeg wel naar 21-22 maar de tweede scheidsrechter had een voorafgaande Griekse netfout gezien wat de stand op 20-23 bracht. De thuisploeg kreeg een opstellingsfout naar 20-24 aangesmeerd en Rotty beslechtte de tweede set met een ace. Straf toch om in dergelijke heksenketel zo geconcentreerd te blijven.”

Ploegprestatie

De derde beurt liet Knack de thuisspelers niet meer in de wedstrijd komen, kwam gedecideerd 4-9 voor om via 10-17 de 19-25 wedstrijdwinst rond te maken.

“Ik wist wel dat onze mindere wedstrijd van zondag in Waremme geen waardemeter was. En hier op training voelde je de motivatie om voor puntenwinst te gaan. Bij 9-6 die eerste set zag ik de Cubaan Hidalgo, die met gekleurde tape de Belgische driekleur op zijn hand aanbracht, genoegzaam naar de tribune kijken met een air van wij zullen die klus rap klaren. Maar de thuisspelers verslikten zich niet aardig aan ons volleybal. Zij kregen maar geen vat op ons tactisch serveerwerk dat de basis vormde van de controlerende aanpak.”

“Deze winst vormt een uitstekende basis om Europees verder te gaan”

Over heel de wedstrijd pakte Knack uit met een achttal aces. Drie ervan kwamen van Seppe Rotty, momenteel de interim-hoofdaanvaller tot de Mexicaan Conzales topfit is. Hij werd uitgeroepen tot MVP van de wedstrijd. Je kon er ook niet naast kijken want hij werkte af aan net geen 70 procent bovenop dat renderend servicewerk. Wij hadden hem heel kort na de wedstrijd aan de lijn. Wat deed dat predicaat met hem? “Het is natuurlijk leuk die eer te beurt te vallen. Maar het is uiteraard een ploegprestatie. Ik vond zelfs dat wij niet super begonnen die eerste set en het duurde even eer wij de controle konden overnemen van de thuisploeg.”

Steeds beter

“Maar eens wij die inleidende achterstand tot een bonus hadden omgeslagen, gaven wij de controle niet meer uit handen. Wij wisten dat wij goed bezig waren en het gaat nog steeds beter. Wij hebben nu anderhalve week zonder wedstrijd (op 9 december komt Achel op bezoek, op 13 december is Kedzierzyn de gast in de Tomabelhal, red.) en deze zege vormt een uitstekende basis om Europees verder te gaan. Wij moeten dan wel in de thuiswedstrijd tegen Piraeus winnen, anders verliest deze knappe zege zijn volle waarde.”

Maar zoveel is duidelijk, deze 0-3 Europese winst doet een weer knappe Europese campagne van Knack veronderstellen.