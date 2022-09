Opmerkelijk, competitie met eindronde bij Promo 1 heren: “Een competitie met maar negen ploegen”

Dit weekend wordt, na het inleidend bekergedeelte, ook de competitie opgestart in het nationale en provinciale volleybal. Wat de Promoreeksen betreft, de vroegere provinciale afdelingen, wordt het bij de heren in de hoogste reeks een competitie met play-offs. Ook bij de dames is Promo 1 sterk gewijzigd met vijf nieuwkomers.

Competitieleider Eddy Degrave, die al ruim tien seizoenen de provinciale competitie in goede banen leidt, moest noodgedwongen sleutelen aan het competitieformat bij de heren. “Het is de eerste keer dat wij in West-Vlaanderen in de hoogste mannenreeks geen volledige bezetting hebben, want maar negen ploegen schreven zich in voor Promo 1. Kampioen Knack Roeselare C en vicekampioen Volley Bredene promoveerden naar het nationaal volleybal, VKt Torhout degradeerde. Maar daarnaast moest ook voorzien worden in drie bijkomende ploegen, want Ruddervoorde doekte het herenteam op én Decospan Menen en Marke-Webis trokken hun bijkomende ploeg terug uit de hoogste reeks. Een fenomeen dat zich de vorige seizoenen niet voordeed. Bovendien waren er uit Promo 2 met het derdegeklasseerde Brugge D en vijfdegeklasseerde Doskom Moorslede maar twee ploegen happig om de sprong naar de hoogste reeks te wagen. Resultaat: een competitie met maar negen ploegen, want de promotieverplichting geldt niet voor de vicekampioen en volgende.”

Nul punten

Om de competitie dan toch een volwaardig karakter te geven opteerde de competitieleider voor volgende format. “Er wordt eerst een volledige competitie heen en terug gespeeld, goed voor zestien wedstrijden per ploeg. Daarna is er een play-offcompetitie waarbij de top drie in heen- en terugronde spelen voor de titel en de plaatsen twee en drie. Het volgende trio doet dat voor de plaatsen 4 tot 6, de laatste drie bikkelen voor de resterende plaatsen. In die eindronde wordt gestart vanaf nul punten. Er is geen daler uit Promo 1.”

Ook bij de dames ziet de hoogste reeks er met vijf nieuwkomers helemaal anders uit. De top drie, Zwevezele, Bevo Roeselare B en Davo Wevelgem, promoveerde naar het nationaal volleybal, Dadizele en Zedelgem A degradeerden. Daar werden dan wel vanuit de twee reeksen Promo 2 voldoende kandidaten voor een stap hoger gevonden. Naast de kampioenen Poperinge A en Ruiselede A maken Langemark A, Oostende B en Vlamertinge B de overstap. Toch een vingerwijzing, Promo 2A is onvolledig met maar elf ploegen.