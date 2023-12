“Op verkenning met oudejaar”: Mexicaanse hoofdaanvaller van Knack Volley kwam in zijn eentje naar Roeselare

Om de grote schoenen van Pablo Kukartsev te vullen, werd de 23-jarige Mexicaan Diego Gonzalez (2m02) als opposite binnen gehaald. Een eerste buitenlands avontuur voor de jonge sporter en een blessure hield hem al een tijdje aan de kant. “Maar ik voel me hier goed bij de club.” Met Knack Volley plaatste hij zich ondertussen ook voor de bekefinale, een mooi kerstcadeau alvast.

Diego Gonzalez (23) groeide op in Guadalajara, de hoofdstad van de staat Jalisco in het westen van Mexico en met ruim 1,3 miljoen inwoners naar Belgische normen een metropool. De jonge Diego had altijd al een zwak voor sport en zelfs sportwagens. “Op mijn 17de kreeg ik een studiebeurs om te gaan studeren aan de universiteit van Nuevo León. Ik ben er ook gebleven tot ik naar België kwam om te spelen. Ik kom uit een sportieve familie. Mijn ouders ik heb ook nog een zes jaar oudere zus peperden ons dat in. Zoals elke jongen in Mexico begon ik eerst met voetballen. Ik ging ook een paar keer honkballen, maar op 14-jarige leeftijd kwam ik op een buitenschoolse activiteit in contact met de volleybalsport. Niemand anders in de familie ging me voor, maar ik vond het leuk en ben het dus blijven doen.”

Is volleybal een populaire sport in je thuisland?

“Niet echt. Het wordt ook nauwelijks ondersteund, toch niet zoals ik het graag zou zien. Maar ik trainde bij de beste universiteit van Mexico met een coach, die dezelfde is als die bij het nationale team. Dat heeft mij geholpen om op mijn niveau te groeien. Ik kwam ook uit in de Mexicaanse volleybalcompetitie waar ik met mijn team vorig seizoen kampioen werd.”

“Ik kan al genieten van de grapjes van mijn teammaats”

Hoe kwam je in contact met Knack Roeselare?

“Dat gebeurde via het agentschap dat mijn belangen behartigt, zij hebben me op dat gebied geholpen. Ik wist dat Knack Roeselare een van de beste teams in Europa is en uiteraard wilde ik hier naar toe. Ik hou er niet zo van om volleybalwedstrijden op internet te bekijken, maar toch was de club me al opgevallen. Ik had ze eerder aan het werk gezien, ik vond het een interessante club.”

Hoe verliep jouw integratie in Roeselare?

“Erg goed. De club deed daarvoor grote inspanningen. Iedereen steunt elkaar, persoonlijk voelde ik me ook welkom bij de andere spelers en de technische staf. De club bestaat uit mensen die heel veel energie uitstralen en dat werkt aanstekelijk.”

Je bent jong en alleen in het buitenland. Komt je familie op bezoek?

“Ik ben hier inderdaad alleen, maar dat dwingt je om als persoon te groeien. Het is ook een fase in mijn leven om nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe relaties aan te knopen. Ik hoop dat mijn familie de komende maanden de oversteek kan maken naar Roeselare, want familie is uiteraard belangrijk voor mij.”

Je liep eerder al een blessure op die je sportieve integratie uiteraard niet vergemakkelijkte. Hoe kijk je tegen je eerste zes maanden bij Knack Volley aan?

“Eind oktober liep ik een breukje in de hand op in een competitiewedstrijd, daardoor kon ik een tijdje niet spelen. Ik heb een spoedoperatie ondergaan en ben nu opnieuw fit. Ik voel me goed bij de club, de aanpassing verliep dus al bij al vlot voor mij.”

Spaans is je moedertaal. Engels spreken vlot nog niet zo goed. Hoe verloopt de communicatie met de coach en je teammaats?

“De jongste weken was er natuurlijk meer communicatie met de coach vanwege mijn blessure, maar vanaf het eerste moment is er een hele goede klik met mijn teamgenoten. Ze proberen me bij het team te betrekken en ik kan al genieten van hun grapjes.”

Wat hoop jij dit jaar te bereiken met Knack Roeselare?

“Het doel is om met het hele team hard te werken en zo kampioen te worden. Ook in Europees verband en in de beker willen we vechten om het zo ver mogelijk te schoppen. Het is natuurlijk een teamsport, maar als individu wil ik ook mijn steentje bijdragen om al onze doelen na te streven.”

Hoe breng jij de eindejaarsdagen door?

“Normaal gesproken vieren we dat natuurlijk met mijn familie, maar dit jaar zal dat dus niet mogelijk zijn. Ik denk dat ik een aantal plaatsen in de buurt ga bezoeken en zo wat te genieten. Ik kijk ook al uit naar volgend jaar en hoop dat dat voor iedereen een succes mag zijn.”