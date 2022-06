Oostendse Lara Nagels gaat in Griekenland volleyballen

Lara Nagels (25) uit Oostende kiest in het damesvolleybal voor de volgende competitie voor een buitenlands avontuur. Ze gaat aan de slag bij Sportclub Markopoulou in Griekenland. Het voorbije seizoen was de West-Vlaamse, die als passer fungeert, actief bij bekerwinnaar VC Oudegem.

Nagels begon haar loopbaan bij Hermes Oostende, waar ze zo’n veertien jaar actief was. Vorig jaar won ze met de Belgische nationale ploeg de Nations Cup. “Ik ben uiterst tevreden om voor het eerst voor een buitenlands team te spelen”, klinkt Nagels op de website van de Griekse club bij haar voorstelling. “Ik weet niet veel van de Volleyleague, maar ik ben al een keer in Santorini geweest – tegen AO Thira vorig seizoen – en ik kijk alvast uit naar de start van het kampioenschap.”

De Italiaanse coach van Markopoulos, Pasqualino Giangrossi: “Lara is een jonge maar ervaren atlete. Ik heb met haar gesproken en ik kan zeggen dat we op dezelfde golflengte zitten als het om volleybal gaat. Ze heeft uitstekende technische eigenschappen, maar het belangrijkste is haar gedrag. Toen ik met haar sprak, realiseerde ik me dat ze een zeer positief persoon is, vol energie en enthousiast om iets speciaals met ons te doen.” (ACR)