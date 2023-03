Ook Iris Vandewiele tekent contract bij Bevo Roeselare

Bevo Roeselare, straks nieuw in liga, heeft middenspeelster Iris Vandewiele (29, 1m89) als nieuwste aanwinst aangeworven.

Iris Vandewiele zette haar eerste volleytoetsen bij toenmalig derdeprovincialer Davolo Loppem. Via drie seizoenen bij VKt Torhout in eerste divisie kwam ze bij Hermes Oostende (2013-2015) terecht. Inmiddels is ze aan haar achtste seizoen bij VDK Gent toe.

Vorig seizoen won ze de landstitel. Nu eindigde ze met Gent op de tweede plaats in de reguliere competitie. De twee voorbije edities verloor ze de bekerfinale. Dit seizoen prijkt Iris Vandewiele op de tweede plaats in de rangschikking van het aantal kill blocks: 46 of 0,73 per set. (PR)