Ooivo Ooigem wil zich herpakken na nederlaag in Kortrijk: “We moeten de kopjes weer omhoog krijgen”

Vorig weekend was Ooivo Ooigem in Promo 1 niet opgewassen tegen een sterk Balti Kortrijk Spurs B. Het werd een droge 3-0-nederlaag na 25-13, 25-12 en 25-7 in de sets. Dit weekend hoopt de ploeg van kapitein Thibaut Carrein zich te herpakken tegen Olva Brugge B.

“We moeten terugblikken op een heel zwakke wedstrijd van onzentwege”, zucht Lendeledenaar Thibaut Carrein (25) na afloop. “Kortrijk, een van de titelkandidaten, was wel ijzersterk. Bij hen lukte alles, ze vonden de gaatjes… maar dit is geen ramp. Het was niet deze partij die we moesten winnen.”

“Enkele spelers zijn bij ons gestopt in het tussenseizoen, maar met Lorenz Maes als libero en Wout Bernaert als passeur hebben we er de speler bij die we nodig hebben. Het is niet eenvoudig om aan nieuwe aanwinsten te geraken. Velen werden gecontacteerd zonder resultaat.”

Dit weekend komt Olva Brugge op bezoek in Sporthal Leieland. “Olva Brugge is een ploeg waar we vorig jaar van wonnen en verloren. We zullen goed voor de dag moeten komen willen we de punten thuis houden. We moeten vooral na de nederlaag tegen Kortrijk de kopjes weer omhoog krijgen. We hebben alvast het thuisvoordeel. Een kleine opslagruimte, laag plafond… allemaal in ons voordeel tegen een ploeg die we goed kennen. Onze kansen zijn zowat gelijklopend. We zullen als team moeten acteren.”

Jeugdspeler

“Onze eerste wedstrijd tegen VKt Torhout brachten we alvast wél tot een goed eind. Toen was iedereen top in de met 3-2 (28-30, 25-23, 18-25, 25-21, 15-12) gewonnen match. Op training loopt het alvast goed, ook al zijn we maar met maximaal elf.”

“Ik was als jeugdspeler actief bij Lendelede. Daarna passeerden Kuurne en Roeselare op een hoger niveau de revue. Nu ben ik al voor het derde jaar aan de slag bij Ooivo Ooigem. Hier voel ik me goed”, aldus Thibaut Carrein.