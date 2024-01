Ooivo Ooigem maakt zich op voor topper tegen Spurs B

In Promo 1 van het herenvolleybal staat de absolute topper tussen Ooivo Ooigem en Balti Kortrijk Spurs B op de kalender. Beide teams zijn aan een sterke campagne bezig.

“Na een heel moeilijke campagne vorig seizoen wilden we nu meedraaien in de top vijf”, vertelt trainer-coach Kris Supply. “We hebben een jong team dat nu al enorme progressie maakte. We hebben talentvolle spelers die het seizoen aanvatten met veel karakter, wilskracht en vooral veel vechtlust wat ons op een tweede plaats brengt. Tegen Torhout vorig weekend kwamen we tegen een ervaren ploeg uit die we voor een stuk konden vastzetten. Uiteindelijk trok Torhout na een vijfsetter aan het langste eind. Jammer, want er zat meer in.”

Groeimarge

“Dit weekend nemen we het op tegen Balti Kortrijk Spurs, een talentvolle groep die hogerop kan en wil spelen. In de heenronde speelden we op hun veld onze zwakste match van het seizoen. Maar ondertussen zetten we al stappen. En er is nog groeimarge in deze campagne. We zijn dus tevreden met de plek waarop we nu postvatten. We zijn weerbaarder geworden. Wat toen niet lukte, daar kunnen mijn spelers nu hun voet naast zetten. Mentaal zijn we ook sterker geworden, wat een belangrijke factor is. De foutenlast vermindert ook in deze groep van elf spelers.”

“Hetzelfde brengen in de tweede ronde wordt heel moeilijk”, gaat de 53-jarige Roeselarenaar verder. “Op die tweede plaats blijven staan zal dus geen evidentie worden. We hebben heel wat moeilijke, verplaatsingen voor de boeg. Ons vooraf gezegde doel bereiken zou al heel mooi zijn. Aan promoveren moeten we nu zeker nog niet denken, daarvoor is er nog te veel werk in de club”, aldus Kris Supply. (ELD)