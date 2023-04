Ondanks het verlies van Knack Volley in de CEV Cup finale: “Dit was pure promotie voor het volleybal”

Dat het nog verkeerd kon lopen, daar hadden ze bij Knack Volley wel terdege rekening mee gehouden. Het zal altijd een gemiste kans blijven, maar het biedt ook nieuwe kansen. “In totaal zijn hier vandaag 4.500 mensen langs geweest in de Expo, voor heel wat mensen was dat een eerste kennismaking met onze club. Hopelijk blijven ze verder komen.”

Knack Volley Roeselare kan een event op poten zetten, zoveel is zeker. Bij de huldiging van de spelers nam kapitein Matthijs Verhanneman het woord, hij bedankte onder meer alle aanwezigen, maar had nog een speciaal dankwoordje in petto voor Evelien D’Haene, de dame die ervoor zorgde dat iedereen mee kon genieten van dit sportief topspektakel. Evelien is duidelijk van goudwaarde voor de club, maar de afgelopen weken staken ook weer tientallen vrijwilligers nog een tandje bij. In samenwerking met Twice werd de Expo omgetoverd tot een feestruimte. “Ook alle supporters die de wedstrijd live konden volgen moesten hier passeren, ik denk dat we naar schatting 4.500 mensen hebben mogen verwelkomen. Dus 2.500 in de Tomabelhal, de rest hier in de Expo. Dit is pure promotie voor het volleybal”, realiseert algemeen directeur Dirk Specenier zich. “We hebben hier ook geïnvesteerd in onze supporters, onze vips en sponsors. Een bewuste keuze waar we hopelijk ook de nodige return voor krijgen. Want dit is hier nu ondanks het verlies, eigenlijk één groot feest. Onze vipruimte zit nokvol en in de publieksruimte zit de sfeer ook goed. Leuk om zien dat volleybal zoiets teweeg kan brengen.”

Vizier op competitie

Het sportieve verlies komt natuurlijk ook wel binnen. “Ik vind het vooral heel jammer voor de spelers. Ze zijn er vol voor gegaan, ze geloofden er ook in en hebben er echt alles aan gedaan. Maar we hebben onze stunt van vorige week niet kunnen overdoen. Ik ben er ook van overtuigd dat we binnen misschien hier en vijf jaar dit nog eens moeten kunnen herhalen.”

“Nu moeten we het vizier meteen richten op nieuwe doelen. Vrijdagavond spelen we al opnieuw thuis tegen Maaseik. Ik vind het nog altijd jammer dat ze de match niet met een dag wilden verplaatsen, in zoiets zouden wij altijd ingestemd hebben. Wellicht is dit nog een oprisping die te maken heeft met vorig jaar, toen niet Maaseik, maar Menen de titelfinales tegen ons mocht spelen.”

Na de match van vrijdag 7 april tegen Maaseik volgen de wedstrijden elkaar in sneltempo op met dinsdag 11 april Knack Roeselare – Menen, zaterdag 15 april Gent – Knack en woensdag 19 april Aalst – Knack Roeselare. Knack Volley won dit jaar al de Super Cup en de Beker van België en kan daar straks ook nog een 14de titel bij doen.

Wat als in set 1….

Voorzitter Rik Vervisch, die net voor Nieuwjaar Francis De Nolf opvolgde, stond met gemengde gevoelens in de vip-zone. “Het lag allemaal zo dicht bij elkaar”, verbeet hij zij ontgoocheling. “In die eerste set krijgen we setpunten, wat als…”

Daarin treedt coach Vanmedegael hem bij. “En kunnen wij die eerste set wél net winnen, dan krijgen wij een andere wedstrijd. Aanvallend konden wij de eerste drie sets wedijveren, maar in tegenstelling met de heenwedstrijd maken wij die enkele punten net niet.”

Knack Volley zette een topprestatie neer. Het elimineerde in de halve finale ook al een Italiaanse topploeg Piacenza en het ging Modena in eigen huis kloppen. Maar dat je met die Italianen nooit gedaan hebt, dat weet iedereen in volleyland. En ondertussen ook burgemeester Kris Declercq. Voor de match zweepte hij in zijn entertainende stijl nog het publiek op, uiteindelijk mocht hij samen met schepen José Debels de Roeselaarse spelers met een zilveren medaille belonen. “Ik denk dat we vooral trots moeten zijn. ‘One Team, One Family, One City’,” breidt de burgervader de Knack Volley-leuze uit. “De volleybalploeg is een prachtige ambassadeur van onze stad. Dat het nu sportief niet is gelukt is jammer, maar als je ziet welk een volk dat hier op de been brengt, dan smaakt dat naar meer.”

De spelers legden een prachtig Europees parcours af, de supporters toonden zich afgelopen woensdag van even hoog niveau. Vanaf minuut 1 werd ploeg aangevuurd, zelfs toen in de golden set het kalf al verdronken leek, gaven ze niet op. Ook bij de uitreiking van de medailles hadden ze nog een staande ovatie voor hun Knack Volley in petto, terwijl het uiteraard Modena was die de champagne rijkelijk liet vloeien.