OLVA D is goed op dreef

Ongeslagen zijn ze, OLVA Brugge D, de jonkies uit promo 3. Enkel Ruiselede kon een puntje sprokkelen in Brugge, maar alle andere tegenstrevers gingen roemloos ten onder tegen de vierde ploeg van OLVA Brugge.

“Ik kan enkel met enorme trots kijken naar mijn ploeg”, vertelt Lorenzo Lathem, coach van Olva D. “We zijn een ploeg die voornamelijk teert op het plezier van volleybal spelen. Sommigen missen net dat stukje kwaliteit of zijn te jong om het tot de B- of C-ploeg te schoppen. Maar het spelplezier druipt ervan af. Dit geeft als resultaat dat we nu op een onverhoopte tweede plaats staan in het klassement. We spelen nu echt boven onze verwachting en wie weet, misschien kunnen we volgend seizoen promoveren naar Promo 2. Het zou fantastisch zijn om dan een derby te kunnen spelen tegen onze derde ploeg. Al moet ik erbij zeggen dat Olva C het ook niet onaardig doet en zich op de derde plaats heeft genesteld. Misschien komen we net te laat”, besluit hij lachend. Simon Huys is pas vijftien geworden, maar draait al goed mee in het team van Olva D. “Voor het ogenblik word ik uitgespeeld als setter omdat ik sukkel met een blessure aan mijn schouder”, vertelt hij. “Maar het loopt uitstekend, tegen alle verwachtingen in. Had je bij het begin van het seizoen moeten stellen dat we bovenaan het klassement gingen meedraaien, dan had ik jou gek verklaard. Maar we beschikken wel over een uitstekende coach die ons scherp houdt.” Ambitieus is Simon wel wanneer we polsen naar de toekomst. “De eerste ploeg moet altijd een doel zijn”, lacht hij. “Ik vind het fantastisch om nu in Promo 3 te kunnen aantreden. We staan op één puntje van de leider Bredene die binnenkort op bezoek komt. Dat wordt een klepper van formaat waar we ons even gaan voor smijten”, besluit hij met een grote glimlach. (GD)

Zondag 12 november om 15.30 uur OLVA D – Roepovo Poperinge C