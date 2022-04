Olva Brugge zo goed als zeker van top drie: “We mogen trots en tevreden zijn over het afgelopen seizoen”

Met nog drie wedstrijden op het programma heeft de tweede ploeg van Olva Brugge zich praktisch verzekerd van een derde plaats in Promo 2. Tegen de leider Knack Roeselare D gingen ze de boot in met 3-1 en speelden ze zo die mooie tweede plaats kwijt aan Balti Kortrijk.

Toch kunnen de mannen van Olva terugblikken op een mooi seizoen waarbij ze maar vier nederlagen lieten optekenen. “Op voorhand had niemand gedacht dat we gingen meestrijden voor een top drie plaats”, vertelt Wout Vanhulle (20). “Ons seizoen werd gekenmerkt door veel blessureleed. We konden bijna nooit rekenen op de vaste basisploeg en toch hebben we maar vier matchen verloren. Het had nog beter gekund.”

De titel van vice-kampioen is nu ver weg. “Inderdaad, we hebben erop gemikt maar ernaast geslagen”, stelt hij. “Misschien misten we de vorm van de dag en speelden de blessures een rol. Maar dat neemt niet weg dat we tegen onze rechtstreekse concurrenten, Knack Roeselare, Kortrijk en Torhout, beter voor de dag hadden moeten komen. Deze verliesmatchen blijven toch hangen.”

Thuisduels

Volgende match wordt een verplaatsing naar Moorslede. “De vijfde in de stand en niet te onderschatten. Als we in de top drie willen blijven, kunnen we deze match maar beter winnen. Maar ik zie het wel goed komen. Onze twee laatste matchen zijn thuisduels tegen Kuurne en Marke-Webis, de twee hekkensluiters van onze reeks.”

“Al bij al mogen we toch trots en tevreden zijn over het afgelopen seizoen. Ik kijk nu al uit naar de toekomst en ga er zeker nog een jaartje bijdoen. Zolang de studies geen problemen geven, blijf ik doorgaan. Dit betekent wel dat ik telkens een klein half uurtje verplaatsing met de trein moet maken tussen Gent en Brugge, maar dat heb ik ervoor over”, besluit de student handelsingenieur.

(GD)