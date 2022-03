OLVA Brugge smeert Tielt hun tweede nederlaag aan

Deze avond was het erop en erover voor Olva Brugge. De match van de laatste kans tegen leider Tielt stond op het programma. Winst betekende dat Brugge nog zicht had op de titel. 3-0 of 3-1 betekende dat de Bruggelingen de leider zouden bijbenen in het klassement. Enkel Tielt had een beter setgemiddelde waardoor ze aan de kop van de rangschikking zouden blijven. Brugge moet dus hopen op een kleine misstap en zelf negen op negen behalen.

De eerste set werd in het begin gekenmerkt door de zenuwen van thuisploeg Olva dat snel 3-0 achterkwam. Gelukkig vond Bjarne Decorte zijn mokerslagen terug en bracht hij Olva terug langszij. Vanaf die 4-4 ging het totaal gelijk op totdat Olva halverwege de set een kloofje van drie punten kon maken (19-16). Dit kreeg Tielt niet meer dicht en bij de tweede setbal 20-24 serveerde Joren Nagels de bal ver uit. De 1-0 was dik verdiend.

Een totaal ander beeld in de tweede set. Heel vroeg kon Tielt een kloofje slaan en liep uit tot 6-10. Brugge vond geen oplossing op de veelvuldige punten van Bram Lachat die telkens door het midden ging. Tielt stoomde door tot 21-24 maar verkwanselde dan twee setballen. De derde was uiteindelijk de goede en de stand stond terug gelijk.

De derde set was een toonvoorbeeld van haasje-over. Tot 13-12 ging het gelijk op maar dan leidde een eerste heerlijk blok van Lorenzo Laethem naar een eerste kloofje. Dat evenwel door een paar Brugse foutjes snel ongedaan werd gemaakt door Tielt. Bij 20-18 kwam plots de mot in het Tieltse spel en nogmaals een blok van Laethem gaf Brugge maar liefst zes setballen. De eerste was voldoende om terug op voorsprong te komen.

Het geklungel van Tielt bleef duren en Brugge liep snel uit tot 5-0 in die belangrijke vierde set. Een time-out van Tielt bracht geen soelaas en Olva stoomde door tot 20-10. Bij 16-24 kwam de eerste setbal maar het duurde nog een tijdje totdat het feestje losbarstte. Pas bij 25-20 mocht er gevierd worden. Een fantastische overwinning die nu de druk bij Tielt legt.

Een zichtbaar geëmotioneerde coach Charlotte Moerman kon haar tranen eventjes niet bedwingen. “Dit doet zo’n deugd”, lacht ze door de tranen heen. “Nu is alles mogelijk als we de komende drie matchen negen op negen halen. Afscheid nemen met een titel, da’s pas mooi.” Ook Lorenzo Laethem was door het dolle heen. “Wat een match was me dit”, klonk het bij hem. “Dit was zoete wraak voor de 3-0 die we rond de oren kregen in Tielt. Nu is alles mogelijk”, besluit hij lachend.

(GD)