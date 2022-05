OLVA Brugge promoveert naar tweede nationale

Na vijf uur volleybal en tien sets mag Olva Brugge zich opmaken om volgend seizoen aan te treden in tweede nationale. Olva wint de eindronde van nationale 3 tegen Guibertin en Maaseik in twee zinderende wedstrijden. Na een zenuwslopende competitie met tal van geblesseerde spelers, moest Olva de duimen leggen tegen Tievolley Tielt. Maar nu is de promotie toch een feit.

“Na afloop zat iedereen stikkapot. In onze eerste match tegen Axis Guibertin stonden we in de vijfde set op de rand van de uitschakeling. Onze tegenstrevers wisten echter vier setballen niet te benutten en zo trokken we nog aan het langste eind en wonnen we met 3-2”, vertelt kapitein Wim Deketelaere.

“Zelfde spelbeeld in onze tweede wedstrijd tegen Maaseik, maar nu stonden we in het verliezende kamp. Nu verzuimden wij om de setballen in set vijf af te maken en won Maaseik de match. Het resultaat was dat iedere ploeg een keer had gewonnen en een keer had verloren met 3-2. Na enig beraad kregen wij dan plots de bevestiging dat het onderling puntenverschil in ons voordeel uitdraaide en wij werden aangeduid als winnaars van het tornooi.”

Opmerkelijk ook was het feit dat coach Charlotte Mortier niet meer langs de lijn te vinden was. Het was al toekomstige coach Bart Coene die de honneurs mocht waarnemen als nieuwbakken trainer.

Twee vervangers

“We zijn blij met onze nieuwe coach maar het was ook leuk met Charlotte”, klinkt het bij de kapitein.

“Nu is het uitkijken naar volgend jaar. We hebben twee spelers die hun schoenen aan de haak hangen. Dieter Hoste en Dimitri Verstrynge houden ermee op. Maar er staan al twee vervangers klaar.”

“Eerst hebben we Lander Vantorre die uit onze eigen jeugd komt en dat is goed nieuws. Lander studeerde aan de topsport hogeschool in Vilvoorde en er komt ook een nieuwe spelverdeler over van Gits. Dit wordt Maxime Demarez die Dimitri Verstrynge moet opvolgen. Toch zijn we blij om dit seizoen met een positieve noot af te sluiten”, besluit hij.

(GD)