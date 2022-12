Olva Brugge moet even ademhalen: “Meeste spelers vonden heenronde heel intens”

In tweede nationale A zit de heenronde erop en kunnen de eerste conclusies getrokken worden. De laatste match van Olva Brugge A was een echte derby, op en tegen Packo Zedelgem. Packo won eenvoudig met 3-0, in een wedstrijd die werd gekenmerkt door rommelig spel en veel fouten aan beide kanten. Voor Olva komt de eindejaarsbreak – na een bekermatch tegen Rembert A – net op tijd.

Olva-coach Bart Coene was ontgoocheld: “Ik was natuurlijk niet tevreden over het spel. Ik had wel twee spelers gerecupereerd – Bjorn Eeckhout en Kenneth Vanhee, terug uit blessure – maar zij missen nog matchritme en training. Daarnaast miste ik receptiehoek Jonas Deblieck, die wegens familiale verplichtingen moest afhaken, en middenspeler Ruben Van Der Eycken, met een verstuikte vinger. Als er dan een paar spelers hun normale niveau niet halen, wordt het heel moeilijk om te roteren en is de oplossing niet eenvoudig te vinden.”

De competitie ligt nu stil tot volgend jaar, maar er staat Olva nog een zware wedstrijd te wachten: zaterdagavond krijgen de Bruggelingen Rembert Torhout A uit eerste nationale op bezoek in het kader van de Beker van West-Vlaanderen voor nationale ploegen.

“Dat wordt inderdaad een harde dobber en hopelijk kan ik nu wel voltallig aantreden”, stelt Coene. “Rembert is voor mij een onbekende, maar we gaan ons huiswerk niet verwaarlozen. Als we kunnen starten als underdog, spelen we meestal met een goede ingesteldheid en halen we goede resultaten. Iedereen is gemotiveerd om er een mooi spektakel van te maken.”

“Daarna mag de riem er even af en kan iedereen zich herbronnen, fysiek en mentaal, want de meesten vonden deze heenronde heel intens, op een hoger niveau. Even uitblazen zal deugd doen.” (GD)

Zaterdag 17 december om 20.30 uur: Olva Brugge A (N2) – Rembert Torhout A (N1)