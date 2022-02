Olva Brugge legde het vuur aan de schenen van Rembert Torhout: “We hebben onszelf kunnen tonen”

Voor het eerst waren er weer supporters op post bij Olva Brugge dat afgelopen weekend een derby speelde tegen Rembert Torhout (1ste nationale) in het kader van de Beker van West-Vlaanderen voor Nationale ploegen.

Het niveauverschil tussen Olva en Rembert was niet altijd duidelijk. Rembert, dat dit seizoen nog niet verloor, had een vette kluif aan de Bruggelingen en is achteraf gezien door het oog van de naald gekropen. Want in set twee en vier begon Brugge telkens met enkele punten voorsprong aan de laatste eindsprint, nadat ze set drie hadden gewonnen. Uiteindelijk nam de ervaring van Rembert het over en moest Olva deemoedig het hoofd buigen.

“Deze wedstrijd was een mooie kans om onszelf te tonen tegen een sterkere tegenstander en een goede wedstrijd te spelen”, vertelt passeur Lorenzo Laethem (33). “En dat hebben we vandaag, naar mijn bescheiden mening, toch gedaan. Maar de volgende match tegen Marke Webis wordt opnieuw belangrijk in het kader van het klassement. We staan nu tweede met een match minder gespeeld en de leider Tielt komt nog naar hier.”

“Van een titel spreken we nog niet, maar we gaan ons vel toch duur verkopen. Als we onze inhaalmatch winnen, komen we op twee luttele punten. Er liggen nog spannende tijden in het verschiet bij Olva”, besluit hij lachend.

Lastig reeksje

“Binnen hier en een maand wordt alles veel duidelijker”, gaat coach Charlotte Mortier verder. “De match tegen Marke-Webis is de volgende belangrijke, maar blijkbaar sukkelen ze daar ook met een rits afwezigheden. Daarna komt er een lastig reeksje aan met verplaatsingen naar Denderhoutem, Kalken en Eevoc Ertvelde vooraleer leider Tielt hier zijn opwachting komt maken ergens halverwege maart.”

“Gelukkig is mijn ziekenboeg langzaam aan het leeglopen en kan ik rekenen op bijna al mijn sterkhouders. Wat mij vooral blij maakte was de grinta en vechtlust dat de ploeg heeft getoond tegen een zeer sterke tegenstander. Als we dit niveau kunnen aanhouden, wordt het nog een mooi seizoenseinde”, besluit ze.

(GD)