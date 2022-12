Olva Brugge A zit op schema: “Pauze zullen we kunnen gebruiken”

Zaterdagavond staat er een heuse volleybalderby in tweede nationale A op het programma en dit tussen Packo Zedelgem A en Olva Brugge A. Het is ook de laatste match van de heenronde in deze competitie. Het is dus tijd voor een balans van Olva Brugge. Met een plaats in de top vijf kan je moeilijk spreken van een gemiste start, zeker als je weet dat Olva vorig seizoen nog in derde nationale speelde.

“Ik heb altijd gezegd dat ik de balans zou opmaken na de heenronde”, stelt coach Bart Coene. “Maar al bij al hebben we het tot nu toe niet slecht gedaan. Enkel tegen Stekene en Doornik konden we geen punten sprokkelen, in alle andere matchen haalden we minstens een punt of meer. Als promovendus kan dit toch wel tellen. Wat ik wel zie is dat we het telkens moeilijk krijgen in de derde set als we 2-0 voor staan. Schoolvoorbeeld was afgelopen zaterdag in de match tegen Kortrijk. Onze bezoekers haalden hun achterstand op en sleepten nog een tiebreak in de wacht die ze overtuigend wonnen. Het is ook opmerkelijk dat we dit seizoen nog geen enkele belle winnend konden afronden. Daar is duidelijk nog werk aan.”

Zaterdagavond maakt Packo Zedelgem zijn opwachting. “Packo heeft zijn start een beetje gemist, maar staat er nu duidelijk”, gaat de coach verder. “Het is een zeer ervaren team dat vorig weekend zelfs met drie punten ging lopen tegen de tweede uit de stand Stekene. Het wordt dus zeker een harde dobber. Volgende week volgt dan een nieuwe topper in de beker tegen Torhout uit eerste nationale. Daar willen we ook een statement maken. Na deze twee matchen volgt er een rustpauze die we heel goed zullen kunnen gebruiken. Het seizoen zijn we blessurevrij aangevat, maar vandaag is dit niet meer het geval en is de ziekenboeg goed gevuld”, besluit hij.

Wie de afgelopen match met meer dan belangstelling volgde, vonden we langs de lijn met een joekel van een aanpasbare schoen. Hij luistert naar de naam Jens Brys (32), maar voor hem is het seizoen definitief over nadat hij zijn achillespees scheurde. “Ik mik op een terugkomst volgend jaar in augustus met de voorbereiding op het nieuwe seizoen”, vertelt de receptiehoekspeler. “De behandelende artsen spreken van zes maanden tot een jaar uit, maar hopelijk gaat het iets sneller.” Niettegenstaande de kwetsuur is Jens altijd aanwezig tijdens de matchen.

“Als je bij Olva speelt, dan wil je bij je ploeg zijn. Het is een geestige bende en tijdens de match kan ik altijd zorgen voor de nodige ambiance, maar daarnaast zorg ik ook voor de nodige feedback naar mijn medespelers. Ik vind het belangrijk om deel te blijven uitmaken van de ploeg. Volgend weekend zal ik zeker aanwezig zijn bij Packo. Een wedstrijd die zich aandient als heel spannend. De thuisploeg zal zeker gemotiveerd aan de opslag staan. Ik durf geen pronostiekje wagen, maar hoop toch op een positief resultaat voor Olva”, besluit hij. (GD)