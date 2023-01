Olva B vindt eindelijk zijn ploeg: “Onze desastreuze start goedgemaakt”

De herencompetitie van Promo 1 telt slechts negen ploegen. Daardoor valt ergens half februari al het eerste doek. Dan maken de eerste drie van de reguliere competitie onder elkaar uit wie zich tot kampioen mag kronen. Dat dit niet Olva Brugge B zal zijn, stond al geruime tijd als een paal boven water.

De ploeg slaagde er niet in om in zijn eerste zes wedstrijden een puntje te sprokkelen. Pas begin november begon er verbetering te komen en kon het achtervolgen beginnen. “Het liep in het begin inderdaad voor geen meter”, zucht coach Peter Missinne.

“Onze voorbereiding op het seizoen verliepen niet optimaal en ik kreeg geen echte ploeg op het veld. Daarbij kwam nog dat ik een paar jongeren moest inpassen en dan is het altijd even zoeken. Pas nu, in de laatste weken, is er beterschap te merken. Dit heeft alles te maken met positiewissels en harde trainingen. Alhoewel dit laatste de jongste tijd terug op een iets lager pitje staat. Mijn ploeg is een jonge ploeg met veel studenten en natuurlijk krijgen de examens voorrang.”

Geen dalers dit seizoen

Vorig weekend gingen de Bruggelingen met 3-0 de boot in bij Bavikhove. “Maar er zat meer in”, stelt de coach. “We zijn tijdens de drie sets niet naar huis gespeeld en onze jongeren die de verplaatsing meemaakten, hebben heel goed hun string getrokken. Ik miste wel zes studenten, maar gelukkig komen er dit weekend vier terug hun opwachting maken voor onze verplaatsing naar Gits.”

“Het is nu wel duidelijk dat we in de play-offs zullen terechtkomen in de laatste groep, samen met Ooigem en Moorslede om dan uit te maken wie de rode lantaarn krijgt. Onlangs werd echter duidelijk dat er dit seizoen geen dalers zullen zijn en dat is dan wel goed nieuws voor ons. Hopelijk wordt onze reeks volgend seizoen verder aangevuld en kunnen we tot een twaalftal ploegen geraken”, besluit hij.

Het laatste woord is voor receptiehoekspeler Olivier De Meyer (25). “Het klopt dat de start desastreus was maar persoonlijk vind ik dat we beneden onze waarde staan geklasseerd. De winst tegen Zedelgem deed veel deugd en we pakten ook nog een puntje tegen leider Torhout. Dit betekent dat we terug op het goede spoor zitten. Maar we zijn een jonge ploeg, ikzelf ben al de derde oudste. Volgend seizoen zal het kwestie zijn van het hoofd koel te houden en dan zijn stuntjes niet uitgesloten. Met deze ploeg moeten we toch een goede middenmoter kunnen worden in Promo 1”, besluit hij.

